Accadranno tanti colpi di scena nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma tra qualche settimana su Canale 5. Gli spoiler spagnoli della serie tv annunciano che ci saranno brutte notizie per Romulo. L'uomo verrà declassato dal suo posto di lavoro in favore di Gregorio Castillo (Bruno Lastra). Alonso (Manuel Regueiro) deciderà di assumere un nuovo maggiordomo per osservare l'operato dei suoi sottoposti.

Anticipazioni La Promessa: Cruz scopre che Lope lavora nella sua cucina

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Petra (Marga Martinez) comunicherà a Cruz (Eva Martin) che Lope è il nuovo cuoco della tenuta.

La donna rimarrà impietrita dalla scoperta appena fattal visto che non avrebbe mai permesso a un uomo di cucinare i loro pasti. Di conseguenza Cruz scenderà nelle cucine dove scoprirà che Petra le ha affettivamente detto la verità. La marchesa perderà il lume della ragione ventilando gravi ripercussioni nei confronti dei suoi sottoposti durante un dialogo con Pia e il maggiordomo Romulo. Cruz deciderà di permettere a Lope, Simona e Candela di rimanere a lavorare a palazzo fino a quando non verranno trovati dei meritevoli rimpiazzi. Fatto sta che le cose si metteranno decisamente male anche per Romulo.

Romulo viene declassato da Alonso

Alonso non si fiderà più di Romulo, dato che gli ha tenuto nascosta la presenza di Lope nelle cucine del palazzo insieme a Candela e Simona.

Così gli comunicherà di aver assunto un nuovo maggiordomo a tempo indeterminato per osservare tutti i suoi dipendenti. In questo modo Romulo verrà declassato e dovrà seguire gli ordini del nuovo arrivato, che avrà il compito di spiare i lavoratori del palazzo e comunicare ad Alonso quale deve essere sostituto.

Gregorio fa il suo ingresso a palazzo come nuovo maggiordomo

Qualche giorno dopo Gregorio arriverà a La Promessa. Il nuovo maggiordomo sarà molto scrupoloso, al punto di rifiutare di bere insieme ad Alonso. L'uomo chiederà a Romulo di consegnargli i fogli dei turni dei dipendenti della tenuta per vedere se deve apportare o meno delle modifiche.

Gregorio non apparirà per nulla simpatico agli occhi dei colleghi, visto che lo considereranno una spia del marchese Alonso. Tuttavia con il tempo si avvicinerà a una sua collega dimostrando di nascondere uno scheletro nell'armadio. Cosa nasconde il nuovo maggiordomo della tenuta? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per sapere come evolverà questa storyline.