L'appuntamento con Uomini e donne riparte 11 settembre su Canale 5 [VIDEO] e intanto emergono già i primi retroscena su quello che succederà nel corso della prossima edizione.

L'attenzione è incentrata in primis sui nomi dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco nello studio della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Tanti i nomi che sono emersi in queste settimane, tra cui quello di Fouad e Francesca, entrambi visti nell'ultima edizione di Temptation Island.

Nuovi tronisti Uomini e donne 2023: in lizza Francesca da Temptation Island

In particolar modo, i retroscena sul cast di Uomini e donne rivelano che le porte della trasmissione potrebbero aprirsi per alcuni dei volti protagonisti visti nell'ultima edizione del reality show delle tentazioni.

È questo il caso di Francesca, la ragazza che ha chiuso la sua storia d'amore con Manuel e si è detta pronta a voltare pagina e andare avanti.

Francesca ha dimostrato di avere un carattere decisamente combattivo e, per questo motivo, i fan del talk show sperano che Maria De Filippi possa darle una seconda chance, offrendole il trono (salvo eventuali ritorni di fiamma con l'ex fidanzato Manuel).

L'ex tentatore Fouad arriva come tronista a Uomini e donne?

Tra i tentatori di questa ultima stagione di Temptation Island, invece, spicca il nome del giovane Fouad, che aveva fatto perdere la testa a Gabriela.

Fouad ha fatto perdere la testa anche al pubblico del reality show che, adesso si augura di poterlo rivedere da settembre nello studio di Uomini e donne, pronto a mettersi in gioco per cercare la vera donna della sua vita.

Tra i papabili nomi emersi in queste settimane come possibili troniste a Uomini e donne 2023, vi era anche quello di Alice Barisciani, la ragazza che nella passata edizione ha preso parte alla trasmissione come corteggiatrice di Federico Nicotera.

Alice, dopo aver incassato il "no" da parte dell'ex tronista è tornata alla sua vita di sempre e in una recente intervista ha ammesso che non le dispiacerebbe poter tornare in trasmissione per farsi conoscere meglio dal pubblico.

Alice 'scartata' dal cast della nuova edizione di Uomini e donne

A quanto pare, però, la produzione e gli autori del talk show non starebbero prendendo in considerazione la sua candidatura per la nuova edizione di Uomini e donne.

Alice non risulta nella lista dei papabili tronisti del talk show e, intanto, anche sui social sono pochissimi coloro che speravano di poterla rivedere in trasmissione dopo il percorso fatto con Federico Nicotera.

"Sarebbe il trono più noioso di sempre, per carità. Alice lo cercasse fuori un fidanzato", ha scritto un commentatore del talk show su Instagram.