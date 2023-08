Prosegue su Canale 5 la programmazione quotidiana della soap opera turca Terra amara.

Le trame relative alla programmazione della settimana da lunedì 7 agosto a domenica 13 agosto svelano che Demir dichiarerà alla stampa che Adnan è il figlio di Yilmaz, ma nonostante ciò il bambino rimarrà sempre uno Yaman. Yilmaz, arrabbiato per la situazione, rapinerà il bambino, ma successivamente deciderà di riportarlo in villa.

Intanto Hunkar scoprirà qualcosa di torbido su Behice e la vorrà affrontare. La mamma di Demir, però, andrà incontro a un tragico destino, perché verrà uccisa proprio dalla dark lady.

Sarà Demir stesso a ritrovare il corpo privo di vita della madre.

Terra amara, l'assassinio di Hunkar

Behice e Ali Rahmet proseguiranno a investigare riguardo la vera identità di Fikret e riusciranno a scovare il suo passaporto falso. Zuleyha si sentirà profondamente delusa da Yilmaz e non gli perdonerà il fatto che abbia rapito Adnan, così si allontanerà da lui. Tra Yilmaz e Demir continueranno i dissidi così, per provare a porre fine alla guerra, Ali Rahmet chiederà a Hunkar di sposarlo. Quest'ultima avrà anche un confronto con Sevda, in cui le dirà che Demir l’ha accudita soltanto per rispettare il desiderio del padre.

Hunkar, in tutto ciò, non potrà immaginare che per lei saranno gli ultimi giorni di vita.

Attraverso dei documenti scoprirà il passato da assassina di Behice, per questo l'affronterà. Le dirà di essere al corrente di tutto e la inviterà ad abbandonare per sempre Cukurova. Le due finiranno per scontrarsi e Behice ammazzerà Hunkar pugnalandola. Successivamente, per provare a camuffare l'omicidio, nasconderà i gioielli della vittima in maniera tale da simulare un rapina terminata male.

In più butterà via l'arma del delitto in acqua.

Demir trova il corpo di Hunkar

Nessuno a Cukurova saprà dove si sia cacciata Hunkar, così inizieranno le ricerche di Hunkar. Un operaio troverà il foulard della matrona alle rovine, e Demir si dirigerà sul luogo con l'augurio di trovare la madre sana e salva, ma non sarà così: ritroverà la mamma senza vita e dovrà fare i conti con un dolore difficile da sopportare.

Fekeli, che era destinato a diventare il marito di Hunkar, verrà avvisato del tragico evento da Fikret, così raggiungerà Villa Yaman, luogo in cui verrà portata la salma di Hunkar, per poterla salutare un'ultima volta.