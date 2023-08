Giovedì 24 agosto è in programma la prima registrazione di Uomini e donne, il popolare talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda regolarmente su Canale 5 nel daytime pomeridiano.

Le sorprese non mancheranno e nel corso della registrazione iniziale di questa edizione ci sarà spazio non solo per la presentazione dei primi nuovi tronisti ma anche per il ritorno dei volti over.

Tra questi spicca Ida Platano, la quale potrebbe rimettere piede in trasmissione per annunciare le sue nozze con Alessandro Vicinanza. Al momento Ida è a New York con Vicinanza e secondo qualcuno potrebbe essere saltata l'ospitata, ma non è detto non possa collegarsi alla trasmissione, basti pensare che in una recente storia su Instagram Ida aveva detto: "Forse giovedì accadrà qualcosa".

In seguito il blogger Lorenzo Pugnaloni aveva provato a prevedere cosa sarebbe successo: "Andrei più su un'ospitata di coppia con Alessandro e magari un annuncio, tipo il matrimonio".

Arriva la prima registrazione di Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne sta per ripartire su Canale 5: questo giovedì pomeriggio verranno registrate le prime puntate della nuova edizione, in onda probabilmente da lunedì 11 settembre nel daytime pomeridiano su Canale 5.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

I nomi dei protagonisti, al momento, non sono stati ancora svelati ma non si esclude che possa esserci spazio per l'arrivo di alcuni volti provenienti dal cast dell'ultima edizione di Temptation Island, il fortunatissimo reality show Mediaset condotto da Filippo Bisciglia.

Ida Platano potrebbe essere presente alla prima registrazione di Uomini e donne del 24 agosto

In attesa di scoprire chi saranno i prossimi volti che si metteranno in gioco da settembre, cresce l'attesa anche per le new entry riguardanti il parterre over.

Anche in questo caso non ci sono conferme ufficiali ma, a quanto pare, sarebbe certo il rientro in scena di Gemma Galgani.

La dama torinese continuerà ad essere uno dei volti di spicco della trasmissione Mediaset e, a distanza di anni dal suo ingresso in trasmissione, sarà ancora una volta alla ricerca del suo principe azzurro.

Tuttavia, tra i ritorni previsti in questa prima registrazione di U&D, spicca anche quello di Ida Platano.

Ida potrebbe annunciare le sue nozze nella prima registrazione di Uomini e donne

Ad annunciarlo sui social, è stata proprio Ida Platano, con una story in cui ha svelato che giovedì pomeriggio succederà qualcosa di importante.

Inizialmente si era pensato ad un possibile sbarco di Ida nel cast della trasmissione Mediaset come nuova opinionista assieme a Gianni e Tina, ma così non dovrebbe essere.

Molto probabilmente il ritorno di Ida Platano in trasmissione sarà legato all'annuncio delle sue imminenti nozze con Alessandro Vicinanza, il cavaliere napoletano che ha fatto breccia nel suo cuore, convincendola a lasciare insieme il programma di Canale 5.