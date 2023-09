La 23^ edizione di Amici, è entrata nel vivo: dopo una puntata dedicata esclusivamente alla formazione della nuova classe, il 29 settembre è iniziata la corsa degli allievi verso il serale. Le anticipazioni che stanno circolando in rete a fine riprese, informano fan e curiosi del fatto che non ci sono state eliminazioni ma Nicholas è finito a rischio perché ultimo nella gara, mentre Sarah e Mida sono candidati a una sfida con Alice per volontà di Anna Pettinelli.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Sono appena terminate le riprese della puntata di Amici che andrà in onda domenica 1° ottobre: Maria De Filippi, gli insegnanti, gli allievi e il corpo di ballo (nel qualche figura anche Isobel per il malcontento di molti fan che non l'avrebbero voluta come professionista) si sono ritrovati in studio per registrare il secondo appuntamento della nuova edizione.

Dopo aver scelto i 20 titolari, i professori hanno cominciato ad assegnare voti e compiti: le prime classifiche che sono state mostrate ai ragazzi in casetta, hanno visto agli ultimi posti Nicholas e Sarah.

I "fanalini di coda", ma anche tutti gli altri alunni, oggi hanno dovuto dimostrare alla commissione interna e ai giudici esterni di meritare il banco che gli è stato dato solo una settimana fa. Le esibizioni alle quali ha assistito il pubblico degli Elios nel pomeriggio, dunque, avevano lo scopo di riconfermare le maglie che sono state consegnate la volta precedente.

Parte la competizione ad Amici

Il meccanismo della nuova edizione di Amici, è pressoché identico a quello degli anni passati: attraverso gare giudicate da esterni, compiti, sfide ed esibizioni, i professori possono decidere se confermare, sostituire oppure eliminare i loro alunni.

Le squadre che si sono formate la scorsa settimana, infatti, hanno decretato una "supremazia" di Emanuel Lo: il maestro di hip-hop è a capo di un team composto da 5 titolari, nonché il più numeroso fino ad ora.

Anche se è passato poco tempo, alcuni ragazzi sono già in bilico: i ballerini Chiara e Nicholas, ad esempio, devono convincere i loro insegnanti a dargli ulteriore fiducia, soprattutto a fronte dell'ultimo posto in classifica dopo la prima puntata.

Il ragazzo non ci è riuscito, infatti si è classificato ultimo nella gara di ballo giudicata da Garrison ed Irma di Paola: nel canto, invece, è stata Sarah a non convincere pienamente Irama.

Atteso il ritorno in tv di Amici

Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi di Amici al termine della registrazione della seconda puntata ("messa in cantiere oggi, ma trasmessa in tv domenica prossima), fanno sapere che tra i professori non sono mancate le "scintille".

Già in settimana, infatti, Anna Pettinelli ha rifiutato il compito che Rudy ha assegnato ad Holy Francisco e l'ha fatto stracciando la lettera che è arrivata al ragazzo in casetta. Il cantante, inoltre, nei giorni scorsi si è fatto notare dicendo in un fuori onda "a Zerbi gli faccio un c... così", un'espressione che non è sfuggita alle telecamere e all'insegnante. Per il ragazzo, però, non è arrivato nessun provvedimento, ma solo un richiamo e la prova che la sua tutor ha rispedito al mittente perché secondo lei non adatta alla crescita del titolare.

La speaker radiofonica, inoltre, ha proposto una sfida: in settimana deciderà se mettere a confronto l'esterna Alice con uno tra Sarah e Mida.

Sono cominciate anche le gare inediti: i primi a giocarsi l'opportunità di essere prodotti da Zef sono stati Holy Francisco, Mida e Lil Jolie: ha vinto quest'ultima.

L'ospite del giorno è stata Angelina Mango: l'allieva dell'anno scorso si è esibita con il corpo di ballo sulle note di una sua nuova canzone che è un misto tra italiano e napoletano.