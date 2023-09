Dopo essere stato scartato ai casting di Amici 23, un giovane cantante ha scelto di intervenire sui social e di sparare a zero contro il talent show Mediaset che porta la firma di Maria De Filippi.

Il protagonista in questione è Primogenito, nome d'arte di un giovane cantante particolarmente seguito su Tik Tok, dove durante la messa in onda della prima puntata di Amici 23, ha scelto di pubblicare il suo brano polemico nei confronti della trasmissione.

Cantante scartato spara a zero su Amici 23

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 23 è tornato in onda regolarmente questa domenica pomeriggio con la messa in onda della prima puntata trasmessa dalle ore 14 alle 16:30 circa su Canale 5.

Al centro dell'attenzione c'è stata la formazione della nuova classe di allievi che, da questa settimana, si metteranno all'opera per cercare di conquistare il gradimento dei vari professori.

Come da tradizione, però, ci sono stati un bel po' di giovani allievi che sono stati scartati dalla selezione per il talent show di Canale 5.

Uno di questi è il cantante Primogenito che, dopo non essere stato ammesso al programma, ha scelto di pubblicare un brano a dir poco polemico, in cui spara a zero sul talent show.

'Non funziona come credi', polemica su Amici 23

"Oggi comincia Amici e non ti hanno considerato. Non funziona come credi, ti hanno illuso e poi scartato": sono queste le parole con le quali inizia il brano che Primogenito ha scelto di pubblicare sul suo profilo ufficiale Tik Tok durante la messa in onda della puntata d'esordio di questa ventitreesima edizione del talent.

"Volevi avere un banco, ma non sei abbastanza personaggio per la De Filippi", prosegue ancora il cantante, lanciando una frecciatina anche nei confronti della padrona di casa di Amici 23.

"Non parli del tuoi drammi e drammi d'amore. In ogni post su Instagram voi descrivete Amici come un programma per tutti, quando già sapete vene chi saranno i vostri eletti", prosegue ancora il cantante che sembra avere il dente avvelenato nei confronti della trasmissione.

Riparte il daytime di Amici 23: in onda dopo Uomini e donne

Un dissing musicale che non è passato affatto inosservato tra i numerosi fan social della trasmissione di Maria De Filippi che, nel frattempo, da questo lunedì pomeriggio riprenderà la sua consueta messa in onda anche nel daytime feriale di Canale 5.

Questo lunedì pomeriggio andrà in onda l'ultima parte della puntata speciale di ieri, con la proclamazione di altri allievi che hanno conquistato la maglia per entrare nella scuola.

L'appuntamento con il talent show è fissato alle 16:10 circa, subito dopo Uomini e donne e prima della soap opera La Promessa.