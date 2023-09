Lo sceneggiato Terra amara va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity.

Le anticipazioni dello sceneggiato turco evidenziano che Zuleyha e Demir, a seguito della morte di Yilmaz, ritroveranno l'amore perduto e per suggellare tale idillio sentimentale decideranno di celebrare un secondo matrimonio. Altun, inoltre, sarà per la terza volta incinta proprio di Yaman, ma durante un viaggio in automobile per recarsi a una visita ginecologica finirà per perdere il controllo della vettura trovandosi coinvolta in un grave incidente.

A prestare soccorso alla moglie di Demir sarà Umit, la quale sulle prime sarà tentata di lasciare la rivale amorosa al suo destino, salvo poi ripensarci e salvarla da una tragica fine.

Fekeli, infine, sospetterà che l'olio presente nella strada complice dell'incidente di Zuleyha possa essere stato messo lì dal figlioccio Fikret.

L'amore ritrovato tra Zuleyha e Demir

Gli spoiler della telenovela turca raccontano che la morte di Yilmaz scombinerà inevitabilmente la vita amorosa di Zuleyha, la quale si ritroverà gioco forza a non poter più coronare il suo sogno d'amore con lui.

Inizialmente, Altun sarà talmente scossa da non voler nessuno al suo fianco ma un sogno le farà cambiare idea, parentesi onirica dove le apparirà proprio Akkaya che le darà una sorta di benestare per lasciarsi andare con Demir.

Da quel momento, seguendo il consiglio datole in sogno da Yilmaz, Zuleyha finirà per sciogliere le riserve e accettare le avance di Yaman e ben presto tra i due si riaccenderà la scintilla. Non soltanto Altun e Demir capiranno di voler celebrare un secondo matrimonio per suggellare la loro unione, ma la donna rimarrà anche incinta dell'imprenditore.

Zuleyha perderà il controllo dell'auto e a salvarla sarà Umit

Dovendosi recare a una visita ginecologica, Zuleyha si metterà in automobile al fine di fare gli accertamenti di rito ma la strada che le si parerà davanti diventerà d'un tratto oltremodo pericolosa a causa di una tanica di olio buttata lì da qualcuno.

Altun, ben presto, perderà il controllo della vettura e si troverà invischiata in un brutto incidente, dove - quasi come se fosse uno scherzo del destino - a trovarla per prima sarà Umit.

L'ex amante di Demir inizialmente vorrà lasciare Zuleyha al suo tragico destino, ma poi tornerà sui suoi passi fornendole l'aiuto necessario a salvarle la vita.

Zuleyha, quindi, si salverà ma a causa dell'incidente perderà il bimbo che porta in grembo.

Fekeli, appresa la situazione, inizierà a sospettare che Fikret possa aver tentato di eliminare Altun, gettando quella tanica di olio in strada, al fine di vendicarsi del fratellastro Demir.