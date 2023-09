Nel corso del daytime di Amici che è andato in onda il 26 settembre, sono state mostrate le scelte che hanno fatto i quattro allievi "contesi" al debutto. Dopo che Matthew ha preferito Zerbi ad Anna Pettinelli, Marisol e Dustin hanno optato per il team Celentano e Sofia per quello di Emanuel Lo: ad oggi, Raimondo Todaro ha solo due alunni, come la collega Alessandra.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Le squadre del pomeridiano di Amici, sono al completo: durante il daytime che è andato in onda oggi, infatti, sono state mostrate le scelte che tutti i talenti contesi hanno fatto subito dopo lo speciale dedicato alla formazione della classe.

Il 25 settembre è stato trasmesso in tv il momento in cui Matthew comunicava la sua preferenza per Rudy Zerbi (in rivalità con Anna Pettinelli per avere il migliore amico di Irama nel suo team); in queste ore, invece, i fan hanno scoperto le decisioni degli altri quattro titolati ancora incerti.

La cantante Mew, ad esempio, ha incontrato sia Lorella che Anna e poi ha scelto di farsi seguire dalla prima: la speaker radiofonica, dunque, è stata "rifiutata" da entrambi gli alunni ai quali ha dato un banco nella prima puntata.

Gli insegnanti di canto, dunque, sono a capo di tre gruppi piuttosto equilibrati, ognuno dei quali è composto da tre o quattro ragazzi.

I danzatori di Amici ad un bivio

Per quanto riguarda la categoria ballo, il daytime del 26 settembre ha svelato le decisioni dei tre ragazzi che non avevano ancora un "capitano" dopo lo speciale di domenica.

Dopo aver avuto un confronto con entrambi i professori che li richiedevano, Dustin e Marisol hanno scelto di entrare a far parte della squadra di Alessandra Celentano: l'australiano amico di Isobel e la 17enne hanno detto no ad Emanuel Lo.

Sofia, invece, ha voluto che il suo tutor fosse il compagno di Giorgia e non Raimondo Todaro, il maestro di latinoamericano che le ha fatto tanti complimenti durante la puntata d'esordio.

Con queste scelte, si sono completati i team della fase pomeridiana di Amici 23: i 20 titolari della classe hanno iniziato il percorso all'interno della scuola con l'obiettivo di approdare al serale, in programma la prossima primavera.

La strigliata al protagonista di Amici

Tutta la prima parte della puntata che è andata in onda martedì 26 settembre, invece, è stata dedicata alla spiegazione del perché i ragazzi sono stati convocati in studio poche ore dopo essere diventati titolari.

Rudy è stato offeso da Holy Francisco in un fuori onda (durante la registrazione del primo speciale ha detto "gli faccio un c... così") e ha voluto mostrato a lui e a tutti gli altri.

Zerbi non è sembrato particolarmente arrabbiato per questo scivolone dell'allievo di Anna Pettinelli, ma l'ha richiamato ugualmente ricordandogli che è in una scuola e d'ora in poi deve avere rispetto di tutti i professori.

Per dare una lezione al giovane, inoltre, il maestro di canto ha deciso di assegnargli un compito per la seconda puntata: preparare un brano che lui sceglierà con l'obiettivo di dimostrare che è forte solo sugli inediti e non sulle cover.

Alessandra Celentano, invece, ha già informato i nuovi titolari del regolamento che ha stilato per la 23esima edizione di Amici: pulizia, igiene, rispetto degli orari e dei ruoli (le si dovrà dare sempre del "lei") sono solo alcune delle regole che i ragazzi non devono infrangere se non vogliono incappare in qualche provvedimento disciplinare.