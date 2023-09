Il Paradiso delle Signore si movimenta sempre di più e le anticipazioni dal 2 al 6 ottobre annunciano il lancio della nuova collezione uomo del grande magazzino di Conti. Per l'occasione sarà imbastita un'inaugurazione e Vittorio vorrà avere Gianni Rivera come ospite.

Sarà così che il direttore del Paradiso delle signore chiederà aiuto ad Adelaide, ma la donna non potrà aiutarlo. Nonostante ciò, ci penserà qualcun altro ad accontentare Vittorio, Matilde. E mentre la contessa consiglierà a Marcello di non rinunciare al fratello ritrovato, sarà in procinto di lasciare Villa Guarnieri.

In occasione del compleanno di Vito, mamma Concetta vorrà spedirgli un regalo ma sua figlia Maria si mostrerà scarsamente entusiasta davanti all'iniziativa. Intanto, proprio la giovane stilista finirà per fare una certa scoperta riguardante la mamma di Matteo.

Il Paradiso delle signore anticipazioni fino al 6/10: Vittorio sulla copertina della sua rivista

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore segnalano l'uscita del nuovo numero del giornale del negozio. In copertina ci sarà Vittorio, il quale annuncerà la collezione uomo di questo marchio. I lettori saranno a dir poco entusiasti per l'iniziativa, ma qualcuno non sarà così contento. Si tratta delle Veneri, le quali non sapranno come doversi muovere con la clientela maschile.

Sarà la capocommessa Irene a dover decidere chi tra le sue colleghe dovrà occuparsi degli uomini. Nel frattempo, in occasione del lancio di questa nuova linea, al grande magazzino Vittorio sarà determinato ad avere il calciatore Gianni Rivera come ospite.

Matilde attende il responso medico per Tancredi, la scoperta di Maria

Matilde sarà in trepidante attesa del responso medico circa un possibile recupero dell'arto di suo marito Tancredi qualora dovesse sottoporsi ad un'operazione chirurgica.

In occasione del compleanno di Vito, Concetta vorrà fare un regalo a quello che presto dovrebbe diventare suo genero ma incontrerà l'opposizione della figlia. Maria, infatti, non sembrerà felice all'idea. Frattanto la stilista del Paradiso scoprirà qualcosa sul conto di Matteo, è cioè che la madre ha una gravissima malattia.

Adelaide sul punto di lasciare villa Guarnieri: spoiler Il Paradiso delle signore

Spazio anche alla contessa Di Sant'Erasmo nelle prossime vicende di questa rinomata soap opera italiana. Adelaide spronerà Marcello a riallacciare il rapporto con il fratellastro. Poco dopo la donna riceverà una richiesta di aiuto da parte di Vittorio, il quale vorrà portare Rivera all'inaugurazione della collezione uomo del Paradiso. A quanto pare, però, Adelaide non potrà aiutarlo e ne parlerà a Matilde.

Quando il giorno dell'inaugurazione giungerà le Veneri saranno in trepidante attesa per quella che dovrebbe essere la nuova clientela maschile del negozio d'abbigliamento. Rivera, invece, si presenterà all'evento grazie all'intercessione di Matilde, e Vittorio lo scoprirà. Profondamente provata per essere stata respinta dalla ritrovata figlia Odile, Adelaide sarà sul punto di lasciare villa Guarnieri, in quanto addolorata dai continui ricordi.