Questo martedì 26 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne. A oltre una settimana di distanza dall'ultima volta, il cast del dating-show si è ritrovato in studio per il primo dei due appuntamenti previsti in questi giorni (il secondo è questo mercoledì 27 settembre).

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, dunque, sta iniziando a raccontare cosa è successo agli Elios nel pomeriggio: occhi puntati sui tre tronisti ma anche sui componenti del parterre che in questo periodo stanno vivendo piacevoli conoscenze, come Gemma Galgani.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nel giorno in cui si è svolta una nuova registrazione di U&D, sul web si è diffusa una segnalazione su una storica protagonista del Trono Over.

Dalla mattinata di oggi, infatti, i siti hanno riportato la foto rubata che una fan ha fatto a Gemma e a Maurizio al Colosseo: i due hanno trascorso la serata di ieri insieme e alcuni passanti li hanno visti e immortalati per le vie di Roma.

La dama e il cavaliere sono tra i personaggi più discussi di quest'inizio di edizione del dating-show: la loro conoscenza è partita subito e va avanti nonostante lo scetticismo di molti, Tina Cipollari in primis.

Le anticipazioni delle riprese che ci sono state fino ad ora, infatti, hanno raccontato di un rapporto sempre più intenso tra Galgani e il 57enne del parterre, tant'è che la scorsa settimana hanno ammesso davanti a tutti di essersi baciati per la prima volta.

Novità sui protagonisti di U&D

Tra gli spoiler che i blogger Pugnaloni e Palagi hanno dato sulle ultime registrazioni di U&D, però, spiccano anche quelli sui baci che altre due "veterane" del parterre hanno dato: Aurora si è avvicinata molto a Marco, mentre Barbara si è lasciata andare a dolci effusioni con Alessio.

I protagonisti del Trono Over, dunque, si stanno dando da fare per conoscersi meglio e magari trovare il grande amore, cosa che a molti di loro non è ancora successa pur partecipando al dating-show da diversi anni.

Come sempre in studio non mancano i momenti di tensione: gli opinionisti hanno spesso da ridire sui comportamenti delle dame e dei cavalieri che meno apprezzano, come Tina che quasi settimanalmente si scontra con Elio Servo.

Continua, inoltre, l'assenza di Armando e Riccardo agli Elios: in tutte le riprese che si sono svolte fino ad oggi, 26 settembre, Incarnato e Guarnieri non si sono fatti vivi e nessuno dei presenti ha mai spiegato il perché.

Frequentazioni tra i giovani di U&D

Nella registrazione odierna, è stato dato spazio anche ai ragazzi che da circa un mese stanno cercando l'anima gemella comodamente seduti sulla poltrona rossa.

Brando e Cristian hanno palesato un interesse per la stessa corteggiatrice, Beatriz, ma dopo aver visto la sua indecisione hanno preferito optare per altre ragazze. La scorsa settimana, infatti, la giovane è rimasta "in panchina" perché nessuno dei tronisti l'ha portata in esterna: lei si è lamentata molto di questo, ma solo uno dei due protagonisti del Trono Classico ha cambiato idea.

Le anticipazioni fanno sapere che Brando ha deciso di portare fuori Beatriz e tra loro è scattato il primo bacio: sembra chiara, dunque, la preferenza della mora spasimante tra i due che hanno cercato di conquistarla nelle prime settimane di registrazioni.

Anche la versione giovani del dating-show, dunque, si è sbloccata e ha cominciato a regalare al pubblico a casa le prime effusioni: Cristian e Manuela non si sono ancora lasciati andare, ma i fan sono certi che accadrà presto perché anche loro stanno cominciando a palesare qualche preferenza.