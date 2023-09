Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara, previste su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena di Saniye, la quale si ritroverà vittima di un incidente stradale che le costerà la vita.

Spazio anche alle vicende del piccolo Kerem Ali, alle prese con la meningite che rischierà di compromettere per sempre la sua vita, mettendolo in serio pericolo.

Saniye e Gulten contro Colak: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che con l'arrivo di Colak porterà una rivoluzione a Cukurova.

L'uomo, in segreto, coverà il desiderio di vendetta nei confronti della famiglia Yaman, motivo per il quale inizierà a progettare di portare via dei pezzi di terreno e in tal modo impadronirsene.

Tanto basterà per far scattare l'ira di Saniye e Gulten, le quali non avranno alcuna intenzione di darla per vinta a Colak e decideranno di prendere dei seri provvedimenti nei suoi confronti.

Vorranno recarsi al commissariato per sporgere denuncia e in tal modo mettere nei guai l'uomo per l'infrazione che sta compiendo.

Tuttavia gli uomini di Colak non resteranno a guardare e si metteranno subito all'opera per rendere la vita impossibile alle due donne.

Saniye uccisa dagli uomini di Colak: anticipazioni Terra amara

Saniye e Gulten si metteranno alla guida della loro vettura per andare in commissariato, ecco che una delle gomme si bucherà lungo il tragitto e sarà necessario fermarsi per la sostituzione.

La ruota di scorta rotolerà lungo la carreggiata e le due andranno a recuperarla, ma arriverà una vettura a forte velocità guidata dal figlio di Colak, con il padre come passeggero.

Saniye verrà colta in pieno e morirà sul colpo, mentre Gulten finirà per in ospedale in gravi condizioni e morirà poche ore dopo.

Kerem Ali rischia di non farcela: anticipazioni Terra amara prossime puntate

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove anticipazioni di Terra amara rivelano che ci sarà spazio anche per una brutta vicenda legata al piccolo Kerem Ali.

Il figlio di Mujgan e Yilmaz, rimasto orfano di entrambi i genitori, si ritroverà alle prese con vomito e febbre alta, tale da far spaventare a morte Fikret.

Il piccolo verrà portato con estrema urgenza in ospedale, dove i medici non potranno fare altro che decretare la gravità della situazione: il bambino rischierà seriamente di non farcela perché affetto da meningite e ciò potrebbe costargli caro.