Prosegue su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica "La Promessa", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 14:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 4 a venerdì 8 settembre, sarà trovato il corpo senza vita del Barone e Cruz ne sarà addolorata. Intanto Jana spererà di poter vedere Manuel durante il suo funerale, ma Cruz avrà dato delle direttive per non fare avvicinare nessuno al ragazzo.

Lope pronto ad assumersi le sue responsabilità

Nella puntata di lunedì 4 settembre, tutti saranno in ansia per Manuel.

I medici chiariranno che il giovane avrà bisogno di tempo per riprendersi. Jimena vedendo il fidanzato in quelle condizioni, proverà una sensazione di disagio. Intanto alla tenuta quasi tutti ancora saranno in attesa di notizie del Barone. Chi invece non penserà all'assenza del nobile è Don Alonso, il quale sarà concentrato solo sul figlio. Intanto Jana sarà riuscita a nascondere le missive minatorie. Don Camilo invece spronerà Jimena ad andare via dalla tenuta, ribadendole come non ha alcun obbligo nell'accudire il fidanzato.

Nell'episodio di martedì 5 settembre, Cruz si arrabbierà dopo aver appreso che Lope lavora in cucina. Simona e Candela si confronteranno con Petra, in quanto ora tutti i domestici sono a rischio licenziamento per colpa sua.

I marchesi riferiranno le loro scelte a Pia e Romulo. Nel frattempo Jimena racconterà della sua difficoltà nello stare vicino a Manuel, mentre Cruz e Don Alonso dopo l'ennesimo litigio, decideranno di separarsi. In tutto questo Jana starà vicino al Lujan. Maria invece temerà che Lope possa andare via, lui però sarà determinato ad assumersi le proprie responsabilità.

Gregorio è il nuovo maggiordomo

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 6 settembre, Jimena sceglierà di non andare più nella camera di Manuel. La ragazza però non vorrà ancora lasciare la tenuta. Intanto arriverà un nuovo maggiordomo di nome Gregorio. Inoltre Maria riceverà un regalo da Salvador, ma pure una lettera in cui viene spiegato come presto sarà mandato in una zona critica del fronte, più vicino al nemico.

Manuel invece riprenderà conoscenza, anche se sverrà quasi subito, successivamente si sveglierà, ma non ricorderà nulla.

Nella puntata di giovedì 7 settembre, Jimena e Cruz concorderanno di sfruttare l'amnesia del Lujan, raccontandogli come fossero innamorati. Nel frattempo il sergente Funes avrà sentito tutti, compresa Teresa, e giungerà a delle conclusioni. In seguito annuncerà di aver trovato il Barone senza vita e che è caduto probabilmente con la sua auto nel burrone. Cruz non potrà che essere rattristata.

Il padre di Curro va da Cruz

In base agli spoiler di venerdì 8 settembre, Cruz vorrebbe che Manuel e Jimena si uniscano in matrimonio, anche se dopo la morte del Barone non è più necessario.

Il ragazzo inviterà le due donne ad essere leali con lui. Intanto Don Alonso sembrerà dover risolvere una questione rimasta aperta con Gregorio, mentre il padre di Curro farà visita a Cruz. Quest'ultima penserà che sia venuto per avere la sua parte di eredità. Infine Jana confiderà di poter stare insieme a Manuel, quando tutta la famiglia sarà al funerale del Barone. Ma Cruz darà delle direttive per non fare avvicinare nessuno al ragazzo.