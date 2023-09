La soap opera spagnola La Promessa, che a breve non andrà più in onda Canale 5 a causa di alcuni cambiamenti nel palinsesto della rete, riserva ancora tante sorprese ai fan. Negli episodi futuri Manuel de Lujan (Arturo Sancho) comincerà a mettere insieme alcuni pezzi della sua vita, dopo aver perso la memoria a causa di un incidente aereo. Il giovane marchese, dopo aver sposato Jimena De Los Infantes (Paula Losada), si accorgerà di provare una forte attrazione per la domestica Jana Exposito (Ana Garces), dato che le darà un bacio appassionato quando lei sarà intenta a lasciare la tenuta per prestare servizio a casa dei suoceri del marchese.

Trame spagnole La Promessa: Jimena caccia Jana dal palazzo

Le anticipazioni spagnole su La Promessa raccontano che Jana finirà per scatenare la furia della rivale in amore Jimena. Tutto avrà inizio quando quest’ultima riuscirà a convolare a nozze con Manuel come tanto desiderava, dopo essersi approfittata della sua perdita di memoria manipolandolo. Jimena perderà le staffe nell’istante in cui scoprirà che sua cognata Catalina (Carmen Asecas) e Jana vogliono sistemare l’aereo di Manuel all’insaputa sua e della marchesa Cruz (Eva Martin).

Jimena, per impedire a Manuel di ricordare la sua passione per il volo, deciderà di mandare via dalla tenuta Jana e lo farà dopo aver ricevuto l’approvazione della suocera Cruz.

La giovane domestica si vedrà costretta ad andare a lavorare a casa dei duchi Josè Luis (Andres Blanco) e Mercedes (Laura Barba), genitori di Jimena, in vista dell’arrivo di un ospite importante da Vienna.

Catalina sospetta della matrigna Cruz, Manuel chiede alla domestica Exposito di non partire

Jana si affretterà a preparare i suoi bagagli e questa sua imminente partenza desterà dei sospetti nelle colleghe Maria (Sara Molina), Teresa (Andrea del Rio) e a Catalina.

Quest’ultima sarà convinta che a cacciare la domestica dal palazzo sia stata la matrigna Cruz.

A non comprendere la ragione del trasferimento improvviso di Jana sarà anche Manuel, proprio quando la ragazza sarà in procinto di andarsene da La Promessa. Oltre a chiedere alla giovane di non partire, Manuel sorprenderà Jana con un bacio sulle labbra.

La domestica anche se non nasconderà la sua felicità per il riavvicinamento al marchesino, con la speranza che si stia rendendo conto di provare dei sentimenti nei suoi confronti, se ne andrà via dal palazzo per recarsi in città.