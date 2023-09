Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia accuserà Feliciano e Petra di averle rubato il bambino. Si spingerà così tanto perché Teresa le dirà che è stato proprio Feliciano a rivelarle che il bambino si trovava nel convento. Pia non avrà più dubbi e vedrà soprattutto in Feliciano il colpevole del rapimento del figlio.

Cruz scopre che il bambino di Pia è tornato a La Promessa

Saranno Jana, Abel e Manuel a riportare il bambino di Pia tra le braccia della madre. Si recheranno in convento e grazie al loro piano riusciranno a salvare il piccolo. Pia non potrà che essere felice: il suo bambino è sano e salvo, e in più anche lei, giorno dopo giorno, sta riacquistando le forze, anche se sarà ancora troppo presto per riprendere il suo lavoro.

Appena il bambino tornerà a La Promessa, Feliciano correrà dalla sorella Petra e le dirà che Jana è riuscita a recuperare il bambino. Petra vorrebbe che la marchesa non scoprisse la cosa, ma Cruz invece saprà già tutto.

Pia indaffarata tra il bambino e il lavoro di governante

Cruz chiederà a Petra di renderle conto del ritorno del bimbo di Pia a La Promessa, è chiaro che la situazione non le piaccia per niente. Intanto Pia dovrà rientrare al lavoro e per lei non sarà per niente facile destreggiarsi dal suo ruolo di madre e l'impegno da governante: faticherà a portare a termine tutto.

Pia, però, potrà contare sull'aiuto dei suoi colleghi, che la sosterranno non solo con il piccolo, ma anche con i suoi compiti all'interno del palazzo.

Feliciano confessa a Petra qualcosa che la fa veramente arrabbiare

Teresa, invece, verrà messa sotto torchio in merito alle informazioni che ha avuto sul bambino di Pia. È stata lei a rivelare al personale di servizio che il bambino di Pia fosse stato portato in un convento.

La ragazza alla fine, forse sentendosi in colpa, rivelerà a Pia che è stato Feliciano a rivelarle che il bambino si trovava nel convento di Villalquino.

Pia inizierà a essere molto diffidente nei confronti dell'uomo, al punto che gli impedirà di avvicinarsi al suo bambino. Petra proverà a sostenerlo, ma lui le confesserà qualcosa che la farà veramente arrabbiare.

Teresa l'unica a sostenere e difendere Feliciano

Pia, alla fine, si farà carico di una denuncia molto pesante: davanti a tutti accuserà Feliciano e Petra di averle rubato il bambino e di averlo portato in convento.

A questo punto Teresa vorrà sapere la verità e chiederà a Feliciano se è coinvolto nel rapimento. Lui mentirà, dichiarando di essere innocente.

Tutti non vedranno Feliciano di buon occhio, l'unica a difenderlo e sostenerlo sarà Teresa, che gli farà da scudo anche quando i colleghi di lavoro gli renderanno la vita difficile.