Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda dal 2 al 7 ottobre 2023, riserveranno nuovi colpi di scena. Si scoprirà che Li Finnegan non è morta ma sarà riuscita a salvarsi dall'incidente stradale e sarà Bill a ritrovarla in stato confusionale. Il magnate però non riconoscerà in lei la madre di Finn ma, nonostante questo, la aiuterà e la porterà a casa sua.

Sheila rivela a Finn che Li è morta in un incidente

La nuova settimana di programmazione di Beautiful riprenderà dal momento in cui Finn chiederà aiuto a Mike per poter fuggire da Sheila.

Proprio Mike sarà al centro dei sospetti di Ridge e Brooke, convinti che sia stato lui a favorire l'evasione di Sheila dal carcere. Per questo, decideranno di metterlo alle strette con l'aiuto del tenente Baker. Intanto Finn, chiederà con insistenza a Sheila che fine abbia fatto la sua madre adottiva.

A questo punto, Sheila sarà costretta a dirgli che Li è morta in un incidente d'auto. Gli racconterà di averla vista cadere in mare con l'auto e di non averla più vista riaffiorare. Ovviamente, Finn sarà sconvolto da questa notizia.

Colpo di scena in Beautiful: Li Finnegan è viva e viene ritrovata da Bill

Scorrendo le trame in onda sino al 7 ottobre, Bill Spencer nel corso di una cena, manifesterà il dispiacere per non essere stato in grado di aiutare Finn e Steffy.

All'uscita del ristorante, Bill si imbatterà in una donna in stato confusionale. Si tratterà di Li Finnegan. Quindi, la donna non sarà morta nell'incidente, come continua a credere Sheila. Sarà riuscita a salvarsi, ma non riuscirà a parlare per raccontare cosa le è successo, tantomeno riuscirà a rivelare la sua identità.

Bill sentirà un'inaspettata connessione con questa donna, che lui non riconoscerà come la madre di Finn.

Nonostante ciò, Bill deciderà di aiutarla e la porterà a casa sua per prestarle le cure necessarie.

Steffy in clinica psichiatrica: Beautiful dal 2 al 7 ottobre

In queste nuove puntate di Beautiful non arriveranno buone notizie su Steffy. Taylor infatti riceverà una telefonata dal medico che segue la figlia. Scoprirà che Steffy si sarà fatta ricoverare in una clinica psichiatrica.

Sia Taylor che Ridge saranno spiazzati da questa notizia, visto che non credevano che la figlia stesse soffrendo così tanto.

Invece, Steffy non sarà ancora riuscita a elaborare il lutto per la perdita di Finn e si farà aiutare da medici specializzati. Viene da chiedersi se e quando, la giovane Forrester scoprirà che il marito è invece vivo e vegeto.