La classe di Amici 23 è rimasta la stessa al termine della registrazione che si è svolta il 29 settembre: le anticipazioni fanno sapere che nessun allievo è stato mandato a casa, ma due rischiano di andare in sfida. I cantanti Mida e Sarah sono stati candidati da Anna Pettinelli a un confronto eliminatorio con Alice: la prof deciderà in settimana a chi consegnare la maglia rossa. Era assente Dustin per un infortunio. Hanno brillato nelle gare del giorno, invece, Matthew e Lil Jolie per il canto, Chiara e Sofia per il ballo.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

L'anticipazione più importante della 2^ registrazione di Amici è che nessun allievo è stato eliminato chi ha assistito alle riprese della puntata che andrà in onda il 1° ottobre, racconta che i professori hanno riconfermato tutte e 20 le maglie da titolari che hanno assegnato la scorsa settimana.

Anna Pettinelli, però, ha subito voluto mettere in difficoltà i cantanti della classe che meno la convincono: l'insegnante, infatti, ha proposto una sfida tra l'aspirante alunna Alice e uno tra Sarah e Mida. La romana si è presa del tempo per decidere chi dovrà confrontarsi con il talento esterno tra i due "pupilli" di Lorella Cuccarini.

La gara che oggi è stata giudicata da Irama, intanto, ha visto primeggiare Matthew e Lil Jolie a pari merito: sul podio si sono piazzati anche Holden e Mew con voti superiori all'8,5.

Ultima Sarah che durante le pause pubblicitarie non è riuscita a trattenere le lacrime per la delusione.

I giudizi ai danzatori di Amici

La gara di ballo della seconda puntata di Amici, invece, è stata giudicata dai coreografi Garrison e Irma Di Paola.

Dustin non ha partecipato alla registrazione del 29 settembre a causa di un gonfiore alla caviglia.

Le migliori dopo un giro di esibizioni, sono risultate Chiara e Sofia a pari merito: secondo posto in classifica per Simone e terzo per Marisol.

Nicholas, invece, non ha convinto la giuria esterna e si è piazzato all'ultimo posto della prima competizione interna della nuova edizione. Raimondo Todaro, però, ha riconfermato la maglia del suo allievo, che quindi è ancora un titolare della scuola.

Tre danzatori, inoltre, hanno partecipato ad una gara d'improvvisazione giudicata da Simone Nolasco: Marisol ha battuto Gaia ed Elia e si è aggiudicata la possibilità di ballare ad un evento.

Premi per i titolari di Amici

Anche i cantanti hanno partecipato ad una gara speciale: le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata venerdì 29 settembre, infatti, fanno sapere che il produttore Zef ha ascoltato gli inediti di tre titolari.

Ogni professore ha potuto candidare un suo allievo a questa competizione sugli inediti: Lil Jolie ha conquistato il primo posto battendo Holy Francisco ed Ezio e ha vinto la possibilità che la sua canzone vanga prodotta da un professionista del settore.

L'unico ospite dello speciale che andrà in onda domenica 1° ottobre, è stata Angelina Mango: la seconda classificata della scorsa edizione del talent-show, infatti, ha presentato un nuovo brano intitolato "Che t'o dico a fa", un pezzo con un testo sia in italiano che in napoletano e che oggi è stato eseguito con l'accompagnamento del corpo di ballo.

Per quanto riguarda i compiti che sono stati assegnati durante la settimana, la maestra Celentano ha dato voto 2 a Nicholas e una sufficienza a Gaia, che si è detta felicissima di aver convinto la professoressa con una coreografia sensuale molto lontana dal suo stile di danza.

Spazio anche a un video divertente sul poco slancio con il quale Lil Jolie va a fare palestra tutte le mattine (un giorno si è presentata in ciabatte).