Scoppia nuovamente il Gossip sui protagonisti di Viola come il mare: Can Yaman e Francesca Chillemi sono attualmente impegnati nelle riprese della seconda stagione della fortunata serie di Canale 5 e secondo alcune gole profonde si sarebbero avvicinati pericolosamente. A riportare la notizia è il settimanale Nuovo: il turco e l'ex Miss Italia sarebbero stati vicini a scambiarsi un bacio, ma stavolta le esigenze da copione non c'entrerebbero nulla. Infatti, alcuni testimoni avrebbero riferito poi al giornale che in quel momento le telecamere sarebbero state spente.

Can Yaman e Francesca Chillemi troppo vicini

Francesca Chillemi e Can Yaman si stanno nuovamente mettendo alla prova come attori ritrovando la stessa sintonia di cui entrambi avevano parlato durante le riprese della prima stagione di Viola come il mare. E la complicità tra i due non è sfuggita al pubblico che ha guardato con entusiasmo tutte le puntate della serie. Ma nell'attesa di rivedere di nuovo Francesco Demir e Viola Vitale immersi nelle loro indagini, un nuovo gossip ha travolto gli interpreti. A catalizzare l'attenzione del pubblico su Can e Francesca nelle ultime ore è stata la notizia lanciata da Nuovo.

Alcuni dei presenti avrebbero riferito che Yaman e Chillemi si sarebbero avvicinati tanto da essere sul punto di scambiarsi un bacio.

E fin qui nulla di starno visto che i due protagonisti della serie, all'interno della storia di Viola come il mare, sono alle prese con un'attrazione reciproca ormai ben nota, se non fosse che le telecamere in quel momento sarebbe state spente. Quale potrebbe essere allora il motivo di questo avvicinamento? Alcuni ipotizzano che si tratti del modo in cui i due attori cercano di entrare meglio nella parte, altri invece hanno riproposto l'idea di un flirt in corso.

Il gossip sui due attori

E in effetti, già lo scorso autunno Can Yaman e Francesca Chillemi erano stati al centro delle pagine di gossip a lungo. Il settimanale Chi allora aveva sorpreso i due attori ad uscire dalla stessa abitazione romana, parlando addirittura di alcune notti trascorse insieme. Ma se Can era ed è tutt'ora single - o almeno così si definisce - Francesca ha un compagno, l'imprenditore Stefano Rosso con cui ha avuto una figlia, Rania.

Allora, entrambi avevano smentito ogni implicazione sentimentale che andasse oltre l'amicizia e il gossip si era assopito, tutto ciò fino ad oggi.