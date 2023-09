Edoardo Donnamaria ha rilasciato un'intervista al settimanale NuovoTv. Tra i vari argomenti affrontati dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, c'è stato spazio per chiarire la sua posizione su Antonella Fiordelisi. Nei giorni scorsi, la madre dell'influencer ha sostenuto che Antonella non riusciva ad alzarsi dal letto per la delusione d'amore. Dal canto suo, Edoardo ha sostenuto che si tratta di un'affermazione esagerata.

Le parole di Donnamaria

La storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è giunta al capolinea. Nell'intervista rilasciata al settimanale NuovoTv, Edoardo ha precisato di non sapere cosa gli riserverà il futuro, ma attualmente non ci sono le basi per un ritorno di fiamma.

Il magazine ha ricordato al conduttore radiofonico che giorni fa, la mamma di Antonella ha detto che non riusciva ad alzarsi dal letto per la grande delusione d'amore. A tal proposito Donnamaria ha risposto spiegando che si tratta di un'affermazione fuori luogo: "Non lo so, forse si riferiva ad un episodio in particolare. Sicuramente ci stava male, ma a me sembra esagerato dire che non si alza dal letto". Il giovane ha riferito di avere seguito gli ultimi movimenti social della sua ex e non sembrava così affranta, visto che è andata a cena fuori ed è uscita con gli amici.

Successivamente Edoardo ha detto di rispettare la decisione di Fiordelisi sul fatto che non vuole più ricevere video e foto che ritraggono i momenti felici vissuti dalla coppia, ma secondo il suo punto di vista non andrebbe mai rinnegato il passato.

I nuovi progetti di lavoro

Dopo il Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria ha pubblicato alcuni singoli e tra questi c'è anche Piccolo sole. Nell'intervista il giovane ha spiegato che il testo è ispirato alla favola d'amore vissuta con Antonella Fiordelisi. Tuttavia, è anche un inno all'amore e un grido di speranza.

Nelle scorse settimane si è parlato anche di un possibile addio a Forum.

Edoardo ha smentito categoricamente: presto tornerà nel programma condotto da Barbara Palombelli, ma a differenza degli anni passati sarà meno presente a causa di ulteriori impegni di lavoro in radio.ù

Edoardo avvistato in discoteca con una ragazza

Nel frattempo, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su Edoardo Donnamaria.

Scendendo nel dettaglio, il giovane è stato avvistato in discoteca con l'amico Matteo Diamante e altre ragazze. In particolare, una di queste sarebbe stata tutto il tempo insieme a Edoardo e in una determinata occasione l'avrebbe anche abbracciato da dietro. Dunque, non è escluso che Donnamaria stia frequentando una ragazza dopo avere chiuso definitivamente con Fiordelisi.