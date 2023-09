Dopo i primi giorni di convivenza forzata, al GF iniziano ad arrivare le prime incomprensioni fra i concorrenti.

Poco prima dell'ora di pranzo, Beatrice Luzzi e Rosy Chin si sono così ritrovate in giardino per un confronto in seguito a un piccolo screzio avvenuto in cucina. Nel faccia a faccia Beatrice ha invitato la coinquilina ad affrontare l'avventura con una certa leggerezza: "non sei qui solo per cucinare" ha detto Luzzi a Rosy, che è una cuoca.

La versione dell'attrice

Da qualche giorno Beatrice e Rosy hanno mostrato un certo astio l'una nei confronti dell'altra.

Venerdì 15 settembre, le due coinquiline si sono così ritrovate in giardino per chiarire cosa si è rotto fra di loro dato che i primi giorni erano filati lisci e senza screzi.

Dal punto di vista di Beatrice, la coinquilina non ha gradito di essere stata rimproverata sul modo di preparare gli gnocchi, sostenendo che secondo lei 'è stato inutile mangiare a cena tonno e mozzarella' dato che si trovavano in una situazione d'emergenza: i concorrenti, ieri, si sono ritrovati infatti con pochissime provviste perché i cinque inquilini "reclusi" nel tugurio avevano fatto razzia.

La Luzzi ha così consigliato alla compagna di viaggio di affrontare l'esperienza con più leggerezza: "Mica ti hanno chiamato qui solamente per cucinare".

I dubbi e le paure di Rosy

In replica, la chef italo-cinese ha precisato che per lei non è uno sforzo cucinare per tutti perché la cosa la rende felice e ha confidato che sperava di potersi riappacificare.

Al termine del confronto le due concorrenti del GF hanno così deciso di recuperare il rapporto instaurato e si sono promesse di dirsi tutto ciò che non va in faccia.

Il tutto si è concluso nel migliore dei modi, tanto che entrambe sono andate in cucina per preparare il pranzo.

Il commento di alcuni utenti del web

I telespettatori della diretta h24 del Grande Fratello sostengono comunque che Beatrice Luzzi non nutra simpatia per Rosy Chin. Stando al giudizio di alcuni utenti di X, l'attrice non sopporterebbe la coinquilina italo-cinese poiché vorrebbe sempre mettersi in mostra.

A detta di un altro utente, presto le due concorrenti avranno una nuova discussione. Secondo qualcuno Beatrice avrebbe addirittura preso di mira la compagna d'avventura.

Non è escluso che nella puntata del reality show in programma stasera dalle 21:30 circa su Canale 5 Alfonso Signorini affronti l'argomento con le due dirette interessate.