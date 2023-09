In Terra Amara Züleyha manderà in confusione Fikret. Lui proverà dei seri sentimenti per lei, che invece sarà coinvolta in una storia d'amore con Mehmet. Quando Fikret capirà che con Züleyha non avrà la benché minima speranza, prenderà un decisione drastica: vorrà uscire per sempre dalla sua vita, perché non sopporterà di vederla con Mehmet.

Fikret si dichiara a Züleyha, ma lei gli rifila un due di picche

Nelle prossime puntate Fikret inizierà a provare qualcosa per Züleyha, anche se nel suo futuro c'è il matrimonio con Betül, la figlia si Sermin.

Proverà a togliersela dalla testa, ma non ci riuscirà, per questo valuterà il da farsi e arriverà alla conclusione che deve confessarle tutto, così Fikret si dichiarerà a Züleyha.

La ragazza capirà che Fikret prova qualcosa per lei, così cercherà di dissuaderlo dal farle una dichiarazione d'amore, ma non ci riuscirà: Fikret le dirà che ogni giorno che passa la ama sempre di più. Züleyha ama Mehmet, quindi non ricambia i suoi sentimenti, ma per lei Fikret è molto importante e vorrebbe non perderlo, ma le cose non andranno come lei spera.

Fikret vuole allontanarsi da Züleyha

Il rapporto tra Fikret e Züleyha non vivrà uno dei suoi momenti migliori. Dopo la dichiarazione di Fikret avranno nuovamente modo di parlarsi.

Faranno una chiacchierata in cui parleranno non solo del futuro, ma anche della loro amicizia. Züleyha spererà che a Fikret un po' gli sia passata, ma la gelosia giocherà un brutto scherzo al ragazzo, che non riuscirà a togliersi dalla testa il fatto che la donna sia sempre tanto vicina a Mehmet.

"Non riesco a tollerare che le persone a cui voglio bene vadano nella direzione sbagliata e soprattutto non mi piace non riuscire a fare nulla", le dirà Fikret facendo riferimento alla storia che ha con Mehmet.

Fikret duro con Züleyha: 'Non posso coesistere nella tua vita insieme a Mehmet'

Züleyha non saprà come gestire la situazione: Fikret è ancora molto innamorato di lei e fa fatica a tollerare che tra loro non possa mai esserci qualcosa che valga più di un'amicizia. Fikret, nonostante i sentimenti che prova, sarà anche stufo di stare male, per questo prenderà una decisione: stare fuori dalla vita di Züleyha.

Il ragazzo non esiterà a dirglielo: "Non posso coesistere nella tua vita insieme a Mehmet. Tu puoi continuare a credere a chi vuoi, ma ti prego fammi uscire dalla tua vita". Fikret sa benissimo che vita di Züleyha potrebbe essere in pericolo se continuerà a stare al fianco di Mehmet, ma la ragazza non vorrà dargli retta e lui non saprà più come allertala: se non si fida di lui, è meglio che esca dalla sua vita, così avrà modo di rendersi conto da sola di che pasta è fatto Mehmet.