Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. La storia d'amore tra Maria Puglisi (Chiara Russo) e Vito Lamantia (Elia Tedesco) ha tenuto banco per l'intera scorsa stagione, facendo emozionare molti telespettatori e vantando un epilogo felice: la scelta di sposarsi. Nel periodo estivo, che nella soap coincide con l'off screen tra una stagione e l'altra, l'ex contabile del Paradiso delle signore e la giovane sarta vivono un periodo denso di problematiche che si sta trascinando anche negli episodi iniziali di questo ottavo capitolo.

Maria, difatti, non fa mistero a Irene Cipriani (Francesca Del Fa) e Clara Boscolo (Elvira Camarrone) di avere delle paturnie amorose e, a rendere più intricata tale faccenda di cuore, c'è anche un inatteso bacio tra la ragazza di Partanna e la new entry Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), fratellastro di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) del quale Puglisi pare rimanere sin da subito piacevolmente colpita. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a confermarlo, Maria potrebbe non essere più così sicura di sposare Vito viste le problematiche con lo stesso e ciò farebbe optare la sarta per annullare le nozze con l'imprenditore

Maria potrebbe maturare un certo interesse nei riguardi di Matteo

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 8, Maria verrà importunata per strada da alcuni malintenzionati e a salvarla dalle grinfie dei brutti ceffi ci penserà Matteo, il quale riuscirà anche a rubare un fugace bacio alla figlia di Ciro (Massimo Cagnina).

A seguito di questo avvenimento, Puglisi e Portelli s'incontreranno diverse volte finché il fratellastro di Angela (Alessia Debandi) non deciderà di presentarsi. Complici gli alti e bassi relativi alla storia con Vito e il bacio inatteso con Matteo, Maria potrebbe iniziare ben presto a maturare un certo interesse affettivo nei riguardi di Portelli.

Nascerà un triangolo amoroso tra Maria, Vito e Matteo?

Il matrimonio tra Vito e Maria potrebbe saltare per scelta della sarta

La scorsa stagione i fan dello sceneggiato targato Rai avevano appreso con stupore che Ciro, padre di Maria, e Vito si erano accordati senza dirlo alla sarta per far sì che il ragazzo di Montevago sposasse la giovane Puglisi.

Com'è facile intuire, quando Maria l'aveva scoperto ci era rimasta decisamente male ma, grazie al reiterato romanticismo messo in campo da Lamantia, aveva finito non soltanto per perdonarlo ma anche per decidere di sposarlo ugualmente.

Le nozze tra i due, programmate ma non ancora celebrate, potrebbero saltare improvvisamente a causa dei continui malumori della coppia e, sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali a darne conferma, tale scelta di annullare l'evento potrebbe venire proprio da Maria.