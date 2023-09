Il prossimo lunedì 11 settembre si accenderanno i riflettori sulla casa del Grande Fratello per una nuova edizione. Stando a un retroscena rivelato dal settimanale Chi, in edicola mercoledì 6 settembre, i concorrenti potrebbero subire un provvedimento disciplinare nel caso in cui il fandom abbia un atteggiamento "sopra le righe". Quest'anno, infatti, verrà posta maggiore attenzione a ciò che accade sulle piattaforme social.

Il retroscena

Tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini sono stati svelati alcuni retroscena riguardanti la nuova edizione del Grande Fratello.

Stando a quanto si apprende, a differenza dello scorso anno i concorrenti non saranno gli unici a dover stare attenti all'atteggiamento tenuto all'interno della casa. A quanto pare anche i loro fan dovranno avere un atteggiamento consono sulle varie piattaforme social. Nel caso un fandom dovesse aizzare odio nei confronti di un altro concorrente oppure dovesse fare violenza verbale potrebbe portare il suo beniamino ad avere un provvedimento disciplinare.

Nel magazine il conduttore del reality show ha spiegato: "I social sono uno strumento di confronto, di dibattito, di commenti originali, non solo di tifo sfrenato e di polemiche". Dunque, i fan dovranno stare molto attenti a non avere un atteggiamento che potrebbe creare problemi al loro "protetto".

Il cast: Rosanna Fratello in lizza per entrare nella casa

In attesa di sapere il cast della nuova edizione del Grande Fratello, Alberto Dandolo ha annunciato il nome di una possibile concorrente: Rosanna Fratello. Il nome della cantante era già stato annunciato da Davide Maggio. Ovviamente, fino a lunedì non c'è alcuna certezza quindi è bene prendere la notizia come un pettegolezzo di gossip.

I concorrenti ufficiali

I concorrenti "Vip" ufficializzati da TvSorrisi e Canzoni sono Beatrice Luzzi (ex volto di Vivere), Alex Schwazer (campione olimpico), Grecia Colmenares (attrice di famosissime soap come Topazio).

Per quanto riguarda i concorrenti Nip, sono stati ufficializzati: Letizia Petris (fotografa), Giselda Torresan (bio influencer) e Vittorio Menozzi (modello).

Nonostante i tre concorrenti siano persone non appartenenti al mondo dello spettacolo, sui social è già nata una polemica: Letizia lo scorso anno era ospite sul red carpet di Venezia e ha preso parte ad alcuni party serali esclusivi tra cui uno alla quale era presente anche Can Yaman, Giselda ha una pagina Instagram seguita da oltre 120mila follower, mentre Vittorio ha sfilato in passerella con brand di fama mondiale.