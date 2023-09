La soap opera turca Terra Amara continua con la propria messa in onda su Canale 5. Prossimamente Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) avrà un nuovo infarto, a causa del nipote Fikret Fekeli (Furkan Palali). Dalle anticipazioni si evince che l’anziano rischierà la vita quando verrà a conoscenza che il ragazzo ha dell'esplosivo per sbarazzarsi una volta per tutte del fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis).

Spoiler turchi, Terra amara: Demir rinuncia a sfidare Fikret a un duello armato

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Fikret appena suo zio Ali Rahmet Fekeli lo metterà alle strette, gli dirà di odiare Demir dopo essere stato abbandonato in tenera età dal loro defunto padre Adnan Yaman.

Il ragazzo sarà determinato a farla pagare al fratellastro, anche quando in città arriverà la sua zia materna Lütfiye Duman (Hülya Darcan) su invito di Fekeli: la donna cercherà invano di convincere il nipote a lasciare in pace Yaman. Fikret sarà sempre più accecato dall’odio nei confronti di Demir e posizionerà degli esplosivi nei camion dell’azienda del fratellastro: ma il sabotaggio non andrà a buon fine, poiché il suo fratellastro si accorgerà della presenza della dinamite in tempo.

Dopo che il ricco imprenditore Yaman interromperà la relazione sentimentale clandestina con la dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral), Fikret lo rapirà e gli dirà finalmente di essere il suo fratellastro. Il marito di Zuleyha quindi si scontrerà fisicamente con Fikret.

Fekeli finisce in ospedale d’urgenza, Fikret annuncia la sua partenza

Successivamente Fikret farà sapere - attraverso un articolo di giornale - di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman. Poco dopo Fekeli rimarrà sconvolto, quando si recherà nell’ufficio segreto del nipote in compagnia di Lütfiye: l’anziano appena scoprirà che Fikret nasconde dell’esplosivo per vendicarsi di Demir, verrà colpito da un infarto per la troppa delusione.

Così Ali Rahmet verrà ricoverato d’urgenza in ospedale e verrà salvato da Mujgan (Melike Ipek Yalova) e Umit. Appena verrà dimesso, Fekeli farà ritorno alla sua tenuta e suo nipote Fikret tra le lacrime gli assicurerà che la sua intenzione era soltanto quella di far esplodere i camion di Demir. Inoltre il annuncerà allo zio di voler tornare a vivere in Germania, per lasciarsi alle spalle ciò che è accaduto nella sua complicata infanzia.

Quindi Fikret desisterà dall' intento di distruggere il fratellastro, dopo aver appreso grazie alla zia Lütfiye che sua madre Safiye in passato in realtà non venne abusata da Adnan Senior, in quanto la loro era una relazione consensuale. Infine, prima della partenza, Fikret ammetterà le proprie colpe e chiederà scusa a Fekeli.