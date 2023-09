Poco prima della quinta puntata del Grande Fratello, è andata in scena una chiacchierata piuttosto profonda fra Rosy Chin e Giselda Torresan con la prima ad aver proposto alla coinquilina un gioco con lo scopo di conoscersi meglio.

Il gioco di Rosy

“Facciamo un gioco, dimmi tre qualità di Giselda. Non voglio che mi dici bugie però, che mi fingi, che devi fare la finta svampita. La tonta con me no”, è la premessa che ha fatto Rosy alla compagna d'avventura prima di iniziare.

Notando le profonde difficoltà incontrate da Giselda nell'aprirsi, Rosy ha proseguito: "Allora te le dico io le tue: furba.

Sei molto furba, perché altrimenti non saresti uscita dalla trappola in cui eri caduta. Sei furba perché ti mostri agli altri come “va bene così”, ma con me sei in un altro modo. Furba significa intelligente. Sei ingenua, buona, piena di valori e principi, premurosa e gentile".

Dimostrando come la coinquilina stesse facendo centro, anche Giselda si è alla fine lasciata andare: "È l’ambiente e il contesto dove sono cresciuta che ha inciso tanto” ha spiegato.

La risposta di Giselda

Dopo aver confessato come lo chef avesse fatto breccia, è stato il turno di Giselda, che ha cercato di 'indovinare' le caratteristiche della coinquilina: "Sei troppo buona, gentile, premurosa, a volte ti vedo triste, perché hai sofferto".

Rosy ha replicato confermando ma aggiungendo che non è assolutamente il tipo di persona che pur di non restare sola mantiene una cattiva compagnia. A quel punto preferisce isolarsi.

"Sei una persona bella, simpatica, una brava mamma e una brava figlia e moglie" ha proseguito Giselda che si è detta felice del rapporto instaurato con la compagna d'avventura affermando di trovarsi molto bene con lei.

Torresan: cosa pensano alcuni utenti di lei?

Giselda Torresan è una delle concorrenti più chiacchierate del reality show. Stando al commento di alcuni utenti sul web, non tutti credono alla descrizione che ha fatto di sé stessa durante il video di presentazione.

Nel dettaglio, alcuni sostengono che la gieffina non sia davvero ingenua come voglia far sembrare e che si tratti di una strategia per apparire più sprovveduta di quanto in realtà non sia.

Altri utenti ritengono che si sia costruita un personaggio per far parlare di sé. Addirittura c'è chi sostiene che stia accentuando l'accento veneto e che abbia numerosi altri interessi oltre alla montagna ma che non desideri rivelarli per non mettersi a nudo.