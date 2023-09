La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Le anticipazioni della soap opera spagnola, in merito agli episodi che andranno in onda da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre, riportano che Alonso si arrabbierà con Cruz una volta scoperto che la donna ha venduto la spilla così da finanziare la sua festa di compleanno

Il duca intanto sarà fermo nella sua posizione negativa sul matrimonio tra Jimena e Manuel, ma nonostante tale parere contrario le nozze tra i due verranno ugualmente celebrate.

Jana proseguirà il lavoro sulle ali dell'aereo del marchesino e al contempo dirà a Maria dei sospetti di Curro in merito alla paternità di Lorenzo. Intanto Jimena proverà a riconquistare Manuel invitandolo a fare insieme a lei una passeggiata. Alonso vorrà scoprire come Candela e Simona siano venute a conoscenza della reale identità di Don Camilo.

Jimena e Manuel si sposano nonostante il parere contrario del duca

Gli spoiler de La Promessa, per ciò che concerne le puntate dal 2 al 6 ottobre, anticipano che secondo il duca le nozze tra Manuel e Jimena non dovranno mai essere celebrate, questo perché i marchesi sono in bolletta e da tale matrimonio non ne deriverebbe nulla di buono.

Nonostante il parere fermamente contrario del duca, il matrimonio tra Manuel e Jimena verrà ugualmente celebrato.

Complice il benestare di Cruz, Jimena inviterà i suoi genitori a soggiornare nella tenuta.

Jana dice a Maria che Curro inizia a sospettare che Lorenzo non sia realmente suo padre

Le trame dello sceneggiato, in merito agli episodi che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre, evidenziano che Jana continuerà imperterrita a provare a sistemare le ali dell'aereo di Manuel.

Allo stesso tempo farà presente a Maria che Curro sta iniziando a sospettare di non essere realmente figlio di Lorenzo.

Alonso sarà in collera con Cruz per due motivi: aver permesso ai duchi di alloggiare nella tenuta e aver venduto la spilla per racimolare il denaro necessario a festeggiare il suo compleanno.

Jimena, nel tentativo di riconquistare il marito, inviterà Manuel a fare una passeggiata nel bosco.

Maria, invece, sarà parecchio preoccupata per Salvador.

Jana organizzerà una piccola ribellione tra il personale de La Promessa e i marchesi, mentre Alonso sarà più che mai intenzionato a scoprire come abbiano fatto Candela e Simona a scoprire la vera identità di colui che si faceva chiamare Don Camilo. Curro, invece, chiederà esplicitamente a Cruz se Lorenzo sia o meno il suo vero padre.