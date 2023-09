Continua a non scorrere buon sangue tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon: le due ex gieffine non si sono mai state simpatiche, e ancora oggi a distanza di mesi dalla fine del reality proseguono nel lanciarsi frecciatine.

L'ultima in ordine di tempo è stata dell'influencer sudamericana, che impegnata al Gf spagnolo ha deriso l'ex compagna d'avventura per il modo di parlare.

Le parole di Marzoli

All'interno della casa più spiata di Spagna, Oriana si trova spesso a parlare con i suoi compagni d'avventura dell'esperienza vissuta al GFVip 7. Dopo avere raccontato numerosi aneddoti su come ha conosciuto Daniele Dal Moro, l'influencer ha menzionato Nikita Pelizon riservandole qualche critica per il suo modo di parlare: "Lei parlava come se fosse americana ma era italiana". A detta sua l'atteggiamento della modella triestina non aveva alcun senso, visto che è nata e cresciuta in Italia, e sarebbe stato adottato solo per darsi un tono alternativo.

Tra le due coinquiline non c'è mai stata simpatia reciproca. Al contrario all'interno del programma le due concorrenti hanno più volte discusso anche per via della gelosia che Oriana nutriva nei suoi confronti in riferimento al fidanzato Dal Moro.

Il percorso di Oriana in Spagna

Il percorso di Oriana Marzoli al GF spagnolo è partito in salita. La diretta interessata ha deciso di accettare la proposta per mettere alla prova sé stessa, ma parlando con i suoi compagni d'avventura ha rivelato che non pensava fosse così difficile per lei. L'amore che Oriana nutre verso Dal Moro la porta a sentire una forte mancanza.

Dopo avere raccontato agli inquilini come lo ha conosciuto e com'è nata la loro storia d'amore, l'influencer ha confidato l'intenzione di voler mettere su famiglia con lui una volta tornata a Verona.

Daniele Dal Moro vorrebbe che la fidanzata lasciasse il programma

Dal canto suo anche Daniele Dal Moro continua a mostrare segni di insofferenza per la mancanza della fidanzata.

In uno dei tanti sfoghi sui social, l'imprenditore veneto ha spiegato che il suo desiderio sarebbe quello di vedere Oriana abbandonare il programma.

Dal Moro non è mai stato d'accordo con la partecipazione di lei al programma ed è rimasto parecchio alterato anche dal mancato incontro all'interno del reality stesso: come risaputo, l'ex gieffino era infatti volato fino a Madrid per poter vedere la compagna ma gli autori hanno posto una condizione che ha fatto desistere la Marzoli dall'incontrarlo: pagare una penale da 12mila euro che sarebbe stata scalata dal montepremi finali (anche nel caso in cui a vincere fosse stato un altro concorrente e non la Marzoli).