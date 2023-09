La drammatica morte di Yilmaz terrà banco nelle prossime puntate di Terra amara, in programma su Canale 5 il 25 e 26 settembre.

Senza più Akkaya in vita, si renderà necessario pensare a come mandare avanti le sue attività. Behice sarà a dir poco in apprensione, in quanto vorrà assicurarsi che la nipote Mujgan riesca a impossessarsi dell'intera fortuna di Yilmaz. Fekeli, dal canto suo, avrà altri programmi in mente e che finiranno per coinvolgere Fikret.

Nel frattempo Demir sarà impegnato a congedare Gaffur e sua moglie, in partenza per la Germania.

Ma quando Yaman apprenderà la notizia, non ne sarà per niente contento. Sarà a questo punto che entrerà in gioco Sevda. Per quanto riguarda Zuleyha, la donna sarà sul punto di lasciare la villa di Demir, per salvaguardare la sua reputazione.

Anticipazioni Terra amara del 25 settembre: Zuleyha sul punto di lasciare villa Yaman per Demir

A pezzi per la perdita dell'amato Yilmaz, deceduto tra le sue braccia dopo averle detto che l'amava, per Zuleyha avrà inizio un periodo difficile ma anche di rinascita. Demir le permetterà di continuare a vivere alla villa insieme a lui, quando vedrà che la donna sarà sul punto di andarsene per impedire di macchiarli la reputazione. La genuinità dei giovanissimi Adnan e Uzum finirà per toccare il cuore di tutti.

Fekeli passa le attività di Yilmaz a Fikret

Nella puntata di Terra Amara del 25 settembre, Mujgan sarà addolorata per il destino amaro riservato a Yilmaz. Soltanto Behice non ne sarà toccata, anzi la donna sarà in pensiero poiché vorrà sincerarsi che sua nipote possa ereditare la fortuna di Yilmaz, in modo che possa stare bene a livello economico.

Le cose, però, sembreranno prendere una piega diversa quando Fekeli deciderà di lasciare le attività del defunto Akkaya al nipote Fikret, che del resto considera al pari di un figlio.

Terra amara spoiler del 26 settembre

Un addio caratterizzerà la puntata del 26 settembre di questa soap opera turca: si tratta di Gaffur. Pronto a ricominciare una nuova vita in Germania, l'uomo informerà Demir della sua imminente partenza per l'estero, presentandoli la lettera ricevuta dal centro dell'impiego.

Nel frattempo, due servi della tenuta Yaman si sentiranno preoccupati per il loro futuro. Fadik, a quanto pare, penserà che Sevda sia in procinto di dare il ben servito sia a lei che a Rasit. Inoltre, la partenza di Gaffur non farà altro che aumentare questa preoccupazione.

All'inizio Demir non digerirà la notizia dell'addio di Gaffur e Saniye, in quanto lo vedrà come un affronto alla sua benevolenza nei loro confronti. Sarà Sevda a far cambiare idea all'uomo e, prima che Gaffur parta, Yaman lo ringrazierà per tutti gli sforzi e il lavoro che ha svolto in questi anni.