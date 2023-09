Dopo la messa in onda della puntata del 25 settembre 2023, è tempo di pagelle per gli inquilini del Grande Fratello 2023. Voto alto per Massimiliano Varrese, anche in segno di incoraggiamento dopo il due di picche ricevuto da Heidi proprio in diretta televisiva. Continua a conquistare il pubblico anche Beatrice Luzzi, che è una delle poche concorrenti capace di risvegliare gli animi un po' sopiti della Casa. Resta l'incognita Heidi Baci.

Varrese si merita un 10 di incoraggiamento dopo il 'palo' di Heidi

La quinta puntata del Grande Fratello 2023 andata in onda nella serata di lunedì 25 settembre, ha regalato qualcosa di inaspettato al pubblico: un due di picche in diretta tv.

Questo è stato l'avvenimento più chiacchierato anche sul web, dove si sono sprecati i commenti. Protagonista, suo malgrado, l'attore Massimiliano Varrese. L'attore sin dai primi giorni non ha mai nascosto l'interesse per Heidi che è sembrata stare al gioco. Tra i due ci sono stati giochi di sguardi fino al momento in cui lei si è tirata indietro, forse spaventata dalle parole di Massimiliano che non ci ha pensato due volte a dichiararsi.

Alla fine, lui in diretta nazionale si è beccato un sonoro due di picche da Heidi che, senza mezzi termini, ha dichiarato che non le piace. La faccia di Varrese era tutta un programma. Solo per questo e per incoraggiarlo, il suo voto in pagella è alto: un 10.

Pagelle GF del 25 settembre: Beatrice Luzzi merita un 9

Varrese è stato il grande protagonista di questa quinta puntata del Grande Fratello. Non è stata proprio una bella serata per lui, visto che si è scontrato per l'ennesima volta con Beatrice Luzzi. I due proprio non si piacciono. C'è una sorta i antipatia reciproca. Bisognerà prenderne atto.

D'altronde è impossibile andar d'accordo con tutti.

Beatrice, con il suo carattere forte e un po' spigoloso, non sembra essere molto amata nella Casa e lo dimostra il fatto che è finita ancora una volta in nomination. I suoi compagni forse non sanno che l'attrice è però molto amata dal pubblico. Va anche detto, che è una delle poche che, sino a questo momento, è riuscita a creare dinamiche e discussioni di un erto rilievo.

Se non ci fosse lei, ci sarebbe una calma piatta. Ecco perché il suo voto in pagella è alto: un 9.

Grande Fratello, incognita Heidi: voto 5

Heidi Baci rimane un'incognita. Fino a qualche giorno fa, sembrava apprezzare le attenzioni che le riservava Massimiliano, poi tutto d'un tratto ha preso le distanze.

Peccato che sia risultato chiaro a tutti che la gieffina ci abbia marciato parecchio su questo interesse di Varrese per lei. Non si capisce dove voglia arrivare. È consapevole della sua bellezza e del suo fascino e lo ha ammesso lei stessa in puntata. Al momento, resta un personaggio ancora misterioso. Voto 5 per lei in pagella.