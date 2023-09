Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che ci saranno dei momenti di grande apprensione per le sorti di Yilmaz che si ritroverà in serio pericolo di vita dopo un grave incidente stradale.

Un duro colpo in primis per Zuleyha che, affranta e distrutta dal dolore, pregherà il suo uomo di non lasciarla sola.

Yilmaz coinvolto in un drammatico incidente: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Terra amara che presto arriveranno anche su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la drammatica situazione di Yilmaz, il quale si ritroverà coinvolto in un grave incidente stradale.

L'uomo perderà il controllo della sua vettura e l'incidente verrà visto in presa diretta da Demir e Zuleyha, i quali viaggeranno a pochi metri di distanza da Yilmaz.

La donna e Demir si metteranno subito all'opera per intervenire e salvare la vita a Yilmaz, portandolo in ospedale dove verrà sottoposto ad un trattamento immediato.

Yilmaz in gravi condizioni e rischia di non farcela: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara, però, rivelano che le condizioni di salute del ricco imprenditore appariranno fin dal primo momento particolarmente gravi.

Yilmaz si ritroverà in serio pericolo di vita e anche dopo l'intervento immediato dei medici, le sue condizioni di salute non miglioreranno.

Sarà uno choc per Zuleyha, la quale veglierà giorno e notte il corpo del suo amato, con la speranza di poterlo rivedere al più presto in piedi con lei.

La donna si mostrerà a dir poco affranta e addolorata: Zuleyha pregherà Yilmaz con tutte le sue forze, affinché non la lasci sola con i loro bambino.

Zuleyha prega Yilmaz di non morire e lasciarla sola: anticipazioni Terra amara

"Ti prego, non morire", sono le parole che più volte Zuleyha rivolgerà al suo amato Yilmaz, intubato sul letto dell'ospedale.

L' accorato appello della protagonista femminile della soap opera di Canale 5 che, dopo aver ritrovato un po' di serenità al fianco del suo amato Yilmaz, sarà costretta a vivere questo momento di grande apprensione e dolore.

Purtroppo, però, le cose non andranno nel verso sperato: Yilmaz non riuscirà a salvarsi e quell'incidente si rivelerà fatale per la sua vita. L'uomo, infatti, morirà pochi giorni dopo l'intervento in ospedale e lascerà per sempre la sua amata Zuleyha, costretta adesso a riprendere in mano le redini della sua vita e a lasciarsi alle spalle il passato.