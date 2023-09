L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore inizierà lunedì 11 settembre alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato di matrice italiana creato da Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne l'episodio di martedì 12 settembre, raccontano che Roberto Landi (Filippo Scarafia) proverà a far mutare prospettiva a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), inducendo l'amico a vedere la predominanza di Galleria Milano Moda come una sfida professionale per tornare in auge. Salvatore Amato (Emanuel Caserio), nel mentre, sarà nostalgico ripensando ai tempi in cui Elvira Gallo (Clara Danese) si era innamorata di lui, intanto quest'ultima assieme a Clara Boscolo (Elvira Camarrone) decideranno di dare una mano a Irene Cipriani (Francesca Del Fa) nel cercare una nuova Venere.

La contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), in ultimo, avrà in animo di presentare a tutti Odile come la figlia della sua amica defunta.

Roberto tenterà di risollevare l'umore di Vittorio invitandolo a vedere il tutto come una sfida professionale

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 8, in merito alla puntata del 12 settembre, evidenziano che lo scoramento di Vittorio legato alla mole di clienti che sta scegliendo Galleria Milano Moda rispetto al celebre atelier meneghino non passerà inosservata agli occhi di Roberto.

Il pubblicitario, al fine di rincuorare il collega, inviterà il Direttore a vedere questa sfida professionale come un modo per cercare di rinnovarsi con entusiasmo al fine di tornare agli antichi fasti in termini di vendite d'abbigliamento.

Salvatore, invece, accuserà il colpo dopo essersi reso conto che Elvira, almeno apparentemente, sembra non provare più alcun sentimento per lui. A fronte di ciò, il cameriere proverà a recuperare il rapporto con Gallo.

Elvira e Clara aiuteranno Irene con la ricerca della nuova Venere

Le trame della soap opera nostrana, riguardo l'episodio di martedì 12 settembre, rivelano che le selezioni della capo commessa Irene per cercare a assumere una nuova Venere per il Paradiso delle signore parranno rivelarsi un buco nell'acqua.

Notando l'amarezza di Cipriani, Elvira e Clara decideranno di aiutare la stessa in tale ricerca.

La nobildonna, poco dopo, attenderà con trepidazione l'arrivo di Odile a Milano, con la giovane che dovrebbe raggiungerla presto a Villa Guarnieri. La contessa Adelaide, in merito alla ragazza, avrà in mente di presentarla come la figlia della sua amica passata a miglior vita.

Vittorio, infine, rivelerà a Roberto di avere in serbo un colpo a effetto per risollevare le sorti del Paradiso.