L'ottavo capitolo de Il Paradiso delle Signore aprirà i battenti lunedì 11 settembre alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8, in merito all'episodio di lunedì 11 settembre, evidenziano che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) dovrà fare i conti con l'agguerrita concorrenza di Galleria Milano Moda, atelier che sta sottraendo al Paradiso numerosi clienti. Il successo momentaneo di GMM, però, sarà fonte di enorme soddisfazione per il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Nel frattempo Maria Puglisi (Chiara Russo) scoprirà che il nuovo stilista del Paradiso è Gian Lorenzo Botteri (Luca Ferrante).

Elvira Gallo (Clara Danese), in ultimo, sfoggerà un comportamento più sicuro di sé e avrà perso peso, mentre la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) annuncerà l'arrivo di Odile nel capoluogo lombardo.

Galleria Milano Moda sottrarrà clientela al Paradiso delle Signore

Gli spoiler dello sceneggiato italiano, per ciò che concerne la puntata dell'11 settembre, riportano che Vittorio avrà una gatta da pelare, professionalmente parlando, in quanto si renderà conto che la clientela in atelier è scesa parecchio a favore di Galleria Milano Moda.

I clienti, difatti, saranno attratti dalla nuova boutique posta proprio di fronte al Paradiso e ciò non potrà che inorgoglire parecchio il banchiere Umberto visto che gli affari della nuova impresa andranno a gonfie vele.

Maria, invece, tornerà a Milano dopo aver trascorso l'estate in Australia assieme al fidanzato Vito Lamantia (Elia Tedesco), ma la giovane sarta dovrà fare i conti con una scoperta non troppo entusiasmante. Puglisi, quando metterà piede in negozio, si renderà conto che il ruolo da stilista che le era stato proposto sarà, invece, svolto dalla new entry Gian Lorenzo.

Irene alla ricerca di una nuova commessa

A seguito delle dimissioni di Gloria Moreau (Lara Komar), sarà Irene Cipriani (Francesca Del Fa) a vestire nuovamente il ruolo di capo commessa, così la partner di Alfredo Perico (Gabriele Anagni) si ritroverà sin da subito con un arduo compito da sbrogliare: trovare una nuova Venere.

Elvira, intanto, parrà parecchio diversa rispetto alla scorsa stagione, oltre a qualche chilo in meno e un caschetto in più, Gallo sfoggerà un comportamento decisamente più sicuro di sé dando, inoltre, l'impressione di aver messo una pietra sopra alla sbandata che si era presa per Salvatore Amato (Emanuel Caserio).

Marcello Barbieri comprerà una casa nuova e ospiterà sia Salvo che Armando Ferraris (Pietro Genuardi), col capo magazziniere che sarà tornato da Londra e si appresterà a vivere un amore a distanza con Agnese (Antonella Attili).

Di rientro da Ginevra, infine, Adelaide si ricongiungerà con Marcello e annuncerà che presto arriverà in città Odile.