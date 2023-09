L'ottavo capitolo de Il Paradiso delle Signore andrà in onda a partire da lunedì 11 settembre alle ore 16:05 su Rai 1, nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato di stampo nostrano creato da Giannandrea Pecorelli, in merito alla puntata del 13 settembre, anticipano che Maria Puglisi (Chiara Russo) sarà in procinto di ultimare i preparativi per accogliere nel miglior modo possibile la sua famiglia che a breve arriverà in citta. Alfredo Perico (Gabriele Anagni), Clara Boscolo (Elvira Camarrone) ed Elvira Gallo (Clara Danese) parranno aver identificato in Delia Bianchetti (Ilaria Maren) la candidata ufficiale per vestire i panni di nuova Venere, quindi non basterà che l'approvazione della capo commessa Irene Cipriani (Francesca Del Fa).

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), in ultimo, avranno un leale scambio di strategie professionali sebbene sulla carta sarebbero concorrenti.

Maria ultimerà i preparativi per accogliere al meglio la sorella minore e i genitori a Milano

Le trame de Il Paradiso delle Signore 8, riguardo l'episodio che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 13 settembre, raccontano che Ciro (Massimo Cagnina), Concetta (Gioia Spaziani) e loro figlia Agata (Silvia Bruno) saranno i procinto a trasferirsi nel capoluogo lombardo dalla Sicilia.

Maria, in fermento per l'arrivo della sua famiglia in città, ultimerà i preparativi per accogliere al meglio genitori e sorella minore.

La famiglia Puglisi andrà a vivere nella vecchia casa degli Amato.

Delia, invece, sarà la candidata ideale per diventare la nuova Venere del Paradiso delle signore secondo Clara, Elvira e Alfredo. Identificata la papabile commessa, quindi, non resterà che verificarne cosa ne pensa Irene in merito.

Marcello distaccato riguardo ai racconti di Flora sulle avventure di Ferdinando e Ludovica

Le anticipazioni della soap opera del 13 settembre svelano che Vittorio e Matilde, sebbene sulla carta sarebbero rivali professionali, continueranno a scambiarsi delle strategie lavorative.

Gli incontri tra i due ex amanti, però, parranno celare ancora qualche sentimento sopito di troppo, nel frattempo Tancredi (Flavio Parenti) nutrirà la ferrea convinzione che Il Paradiso delle signore brancoli nel buio dopo l'apertura di Galleria Milano Moda.

Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), infine, racconterà all'amico Marcello Barbieri (Pietro Genuardi) le ultime avventure legate ai novelli sposi Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) e Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco), ma il partner della nobildonna parrà rimanere distaccato davanti a tali storie.