Continua la programmazione de Il Paradiso delle Signore 8, la popolare soap opera di Rai 1. Proseguono le vicende di Vittorio Conti, di Umberto Guarnieri, della contessa Adelaide e di tutti gli altri personaggi che ruotano intorno al grande magazzino milanese. A proposito della nobile Di Sant'Erasmo, nelle prossime puntate la donna darà un annuncio importante che inciderà nella vita dei suoi affetti più cari, soprattutto su Marcello, l'attuale compagno. La contessa comunicherà di essere in procinto di lasciare Milano. Il colpo di scena: sarà Flora ad avere un ruolo significativo nella vicenda.

Cosa farà la stilista nei confronti dell'acerrima nemica Adelaide?

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Flora dà un aiuto concreto ad Adelaide

Tutto inizierà dalla profonda tristezza in cui sprofonderà Adelaide (Vanessa Gravina) a seguito del rifiuto della figlia Odile

di ricongiungersi a lei. Come i fan del Paradiso delle signore sanno, la contessa ha ritrovato da poco la figlia che credeva morta e nelle puntate già andate in onda la donna ha continuato a soffrire per via della decisione della giovane di non raggiungerla in Italia. La contessa ha potuto contare sulla vicinanza di Marcello (Pietro Masotti) e ha destato l'attenzione di Umberto (Roberto Farnesi) che, sebbene ostacolato da Barbieri, vorrebbe anche confortarla.

Il commendatore è entrato addirittura in crisi con la compagna Flora (Lucrezia Massari) poiché quest'ultima si è lasciata sfuggire con la perfida Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) qualche confidenza di troppo sulla vicenda di Adelaide. Affranta per lo sbaglio commesso, la stilista cercherà di farsi perdonare e aiuterà l'ex rivale.

Spoiler de Il Paradiso delle signore 8: nelle prossime puntate Adelaide annuncia la sua partenza

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 Flora farà qualcosa di inaspettato per la nemica Adelaide. Anche se la motivazione non sarà del tutto chiara (una strategia per riconquistare la fiducia di Umberto oppure semplice compassione), è certo che l'italoamericana riuscirà a convincere Odile ad acconsentire ad una visita della madre.

Grazie al gesto, il commendatore vedrà la compagna sotto un'altra luce. La contessa sarà felice di raggiungere la figlia a Ginevra. Prima di farlo, però, la donna convocherà alla villa Marcello, Matilde, Tancredi, Umberto e Flora. Di fronte a loro annuncerà la sua partenza per la Svizzera. Barbieri rimarrà sconvolto dalla notizia, specialmente perché la nobile non sa quando potrà fare ritorno a Milano. Bisognerà attendere gli sviluppi delle prossime puntate per capire quale futuro avrà la coppia.