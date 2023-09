Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 8, in merito alla puntata che sarà trasmessa lunedì 9 ottobre, raccontano che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) si renderà conto di non poter competere con Tullio, nel frattempo emergeranno delle incongruenze nella contabilità dell'atelier milanese. Marcello Barbieri (Pietro Masotti), intanto, apprezzerà la dedizione del banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) nel trovare un punto d'incontro tra Odile e la nobile Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), ma sarà Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) a far ammorbidire Odile convincendola a incontrare sua madre.

La contessa, infine, annuncerà la sua prossima partenza per Ginevra.

Salvatore si renderà conto di non poter competere con Tullio

Le anticipazioni dello sceneggiato creato da Giannandrea Pecorelli, riguardanti l'episodio che andrà in onda su Rai 1 lunedì 9 ottobre, evidenziano che l'incontro con Tullio farà comprendere a Salvatore di non poter competere col partner di Elvira Gallo (Clara Danese).

Quest'ultima, difatti, dipinge la sua dolce metà come il fidanzato perfetto e il giovane Amato constaterà suo malgrado che ha ragione.

Un cliente sconosciuto, intanto, entrerà nel negozio di moda e Delia Bianchetti (Ilaria Maren) farà in modo di non servirlo.

Vittorio e Roberto alle prese con una bega contabile

Le trame della soap opera, per ciò che riguarda la puntata del 9 ottobre, anticipano che emergeranno delle irregolarità nella contabilità del Paradiso delle signore. Alla luce dei fatti ed essendo sprovvisti al momento di un contabile, Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) saranno chiamati a correre ai ripari al più presto trovando una soluzione repentina.

Marcello, nonostante sia pervaso da un barlume di gelosia, non potrà non ammettere il bel gesto operato da Umberto nei confronti della nobile Adelaide. Il commendatore, difatti, si è speso per cercare Odile al fine di convincerla a dare una chance alla signora Di Sant'Erasmo, opera di convincimento che andrà a buon fine grazie a Flora.

La contessa sarà al settimo cielo per il felice ripensamento nei suoi riguardi da parte della figlia Odile e non vedrà l'ora di lasciare la città meneghina per raggiungerla a Ginevra.

Adelaide, quindi, annuncerà che a breve affronterà tale viaggio facendo presente, allo stesso tempo, che il suo soggiorno a Ginevra per incontrare la figlia potrebbe durare parecchio tempo.