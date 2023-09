Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che, grazie al successo riscosso nelle scorse puntate, è giunta alla sua ottava stagione. In onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa, continua a regalare grandi emozioni ai telespettatori. In particolare, nel corso dell'episodio del 13 settembre, non possono mancare nuovi colpi di scena.

L'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Maria, la quale deve fare i conti con un cambiamento importante nella sua vita.

Anche Marcello ha ormai voltato pagina e chiuso definitivamente i rapporti con la sua ex fidanzata.

L'arrivo della famiglia Puglisi al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle signore, Maria riceve una notizia importante da parte della sua famiglia. I Puglisi, infatti, hanno deciso di trasferirsi dalla Sicilia a Milano, stravolgendo completamente le loro abitudini. Pertanto, la giovane Venere sta cercando di organizzare ogni cosa per accogliere al meglio i suoi cari. D'altronde, vuole fare in modo che si sentano a casa anche se si trovano così lontani e in un ambiente totalmente differente.

Nel frattempo, Elvira e Clara chiedono un supporto ad Alfredo per cercare una possibile candidata per il ruolo di Venere.

Fortunatamente, grazie al suo aiuto, riescono a trovare una ragazza con tutti i requisiti: si chiama Delia. Tuttavia, quest'ultima deve riuscire ad ottenere il consenso di Irene per essere assunta all'interno dell'atelier meneghino.

Matilde aiuta Vittorio con il Paradiso delle signore

Intanto, seppur Vittorio e Matilde siano rivali sul piano professionale, continuano comunque ad incontrarsi e a supportarsi a vicenda.

In particolare, la giovane donna cerca di offrirgli dei consigli utili per risollevare le sorti del suo atelier. Intanto Tancredi continua a gioire per i risultati raggiunti dalla Galleria Moda Milano, al punto che comincia a pensare che il Paradiso delle signore stia finendo alla deriva. D'altro canto, ha sempre desiderato rovinare gli affari a Conti, insieme al suo socio Umberto.

Nel frattempo, Flora cerca di demoralizzare Marcello raccontandogli aneddoti sulla storia d'amore di Ludovica e Ferdinando. Tuttavia, il giovane Barbieri non si lascia scalfire minimamente. D'altronde, ormai, ha voltato completamente pagina e il suo cuore appartiene esclusivamente alla sua adorata Contessa Adelaide. Difatti, adesso, la sua unica preoccupazione è quella di supportarla e offrirle tutto il suo aiuto per quanto riguarda l'arrivo di Odile.