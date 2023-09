Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa. Nel corso della settimana che va dal 2 al 6 ottobre, non possono mancare nuovi colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Vittorio che in questo periodo si sta preparando per lanciare la nuova linea uomo. Per cui, in atelier sono tutti in fermento. Nel frattempo, la Contessa continua ad essere di malumore per il rifiuto di sua figlia e Umberto vuole aiutarla a tutti i costi.

Le Veneri del Paradiso preoccupate

Nel corso dei prossimi episodi de il Paradiso delle signore, tutto è pronto per il lancio della nuova linea uomo voluta da Vittorio. Tuttavia, le Veneri sono molto preoccupate perché non sanno come gestire una clientela maschile. Nel frattempo, nonostante i precedenti disguidi, Marcello è disposto ad aiutare Matteo.

Successivamente, Salvo viene a scoprire che il fidanzato di Elvira esiste realmente e si chiama Tullio. La notizia lo lascia profondamente amareggiato. Intanto, Umberto e Flora stanno vivendo un momento di crisi nel loro rapporto e non accennano a voler fare pace.

Matilde scopre che la visita ortopedica di Tancredi è fissata per il giorno seguente.

La donna è molto in ansia perché vuole sapere se, dopo l'operazione, il marito sarà in grado di riacquistare il completo utilizzo della gamba. Nel contempo, Vittorio rivela a Roberto di essere entrato in possesso del dossier sull'incendio che ha avuto luogo al mobilificio della famiglia Frigerio, per opera di Tancredi. Sta a lui decidere cosa farne: se usarlo per incriminarlo o meno.

Gianni Rivera ospite speciale al Paradiso delle signore

Nel frattempo, Irene deve trovare una Venere che si occupi del reparto uomo. Gianni Rivera è stato scelto come ospite speciale per presentare ufficialmente la nuova linea. Intanto, però, Maria continua a scontrarsi con Botteri, poiché non riescono a trovare un punto d'incontro per quanto riguarda l'allestimento del magazzino.

Dopo tanti diverbi, riescono a mettersi d'accordo.

Successivamente, Salvo chiede ad Alfredo di aiutarlo ad incontrare Tullio. Intanto, Marcello pensa di mettere da parte l'orgoglio e di organizzare una cena con Matteo, alla quale è invitata anche Maria. Tuttavia, il fratellastro ha intenzione di rompere i rapporti con lui del tutto. Poco dopo, Vittorio prende una decisione importante: informa Roberto di non voler più usare il dossier contro Tancredi.

Nel contempo, Concetta cerca un regalo per Vito, ma Maria non ne è affatto contenta. la Venere del Paradiso, viene a sapere che la madre di Matteo non sta affatto bene e ci resta male. In un secondo momento, rivela a sua sorella Agata la verità sul suo rapporto con il contabile.

Salvo non perde le speranze

Intanto, Salvo non perde le speranze per riconquistare Elvira e ha intenzione di organizzare un evento speciale. Purtroppo, Vittorio riceve una pessima notizia: Gianni Rivera non potrà presenziare al lancio della linea uomo. Così, chiede aiuto alla Contessa, ma quest'ultima non è in grado di dargli il suo supporto. Il suo dolore continua ad essere persistente, così Umberto vuole fare qualcosa per aiutarla. Inaspettatamente, Flora offre il suo supporto. Adelaide, però, vorrebbe lasciare la Villa, ma Guarnieri la convince a tornare sui suoi passi.

Successivamente, mentre Irene tenta di capire cosa stia accadendo a Maria, quest'ultima cerca di rintracciare Matteo per far sì che riallacci i rapporti con il fratellastro.

Tuttavia, i due discutono. A casa di Marcello, invece, arriva una visita inaspettata.

Quando arriva il grande momento, le Veneri sono euforiche per l'accoglienza dei nuovi clienti uomini. Vittorio viene a sapere chi lo ha aiutato a far presenziare Rivera all'evento. Per l'occasione, Tullio irrompe inaspettatamente al Paradiso delle signore, sorprendendo persino la sua fidanzata. Salvo si trova a tu per tu con il rivale in amore.

Infine, Marcello scrive una lettera a Matteo che gli fa cambiare idea sul loro rapporto.