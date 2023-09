Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con l'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05. Grazie al notevole successo riscontrato, la soap italiana è giunta all'ottava stagione. Nel corso del prossimo episodio del 29 settembre, i riflettori continuano ad essere puntati su alcuni dei protagonisti della serie, tra i quali Marcello. Improvvisamente irrompe nella sua vita un giovane di nome Matteo, il quale gli rivela di essere il suo fratellastro. Tuttavia, non volendo crederci, il giovane barista si scontra con lui in modo molto brusco.

Adesso, però, inizia a nutrire dei forti dubbi e vuole vederci chiaro. Su suggerimento della sorella, rovista tra i ricordi della madre e scopre qualcosa di sconcertante che gli fa cambiare idea sul fratellastro.

La lettera ritrovata al Paradiso delle signore

Durante il prossimo appuntamento con il Paradiso delle signore, Marcello entra in possesso di una vecchia lettera indirizzata a sua madre, scritta da parte di Silvana. Quest'ultima, è la madre di Matteo, la quale attualmente si trova in ospedale. Nel leggerla, scopre qualcosa che lo lascia esterefatto e ha intenzione di rintracciare il fratellastro per saperne di più.

Pertanto, chiede aiuto a Maria per capire dove sia andato esattamente.

Fortunatamente, la giovane Venere riesce a ricorrere ad un espediente utile per rintracciarlo. Intanto, in molti si domandano chi sia Tullio, il fantomatico ragazzo di Elvira. Tuttavia, persino la sua amica Irene inizia a nutrire dei dubbi sulla reale esistenza di questo fidanzato. In un secondo momento, però, Salvo fa una scoperta sul suo conto.

Il pubblicitario de Il Paradiso riceve un dossier importante

Nel frattempo, dopo un lungo periodo di allontanamento e diverbi, Umberto e Adelaide decidono di sotterrare l'ascia di guerra e tornano a parlarsi come prima. D'altronde, nonostante i precedenti, il Commendatore è stato accanto alla sua ex fidanzata in un momento così delicato.

Inoltre, seppur sia a conoscenza di dettagli importanti che riguardano la Contessa, ha scelto comunque di tutelarla e di non metterla in difficoltà, divulgando tali notizie e proteggendola.

Infine, Diletta entra in possesso di un dossier che riguarda l'incendio avvenuto al mobilificio Frigerio. All'interno ci sono molti documenti incriminanti nei confronti di Tancredi. Pertanto, per fare colpo su Vittorio, gli affida il fascicolo. Adesso sta al pubblicitario del Paradiso decidere cosa farne: usarlo contro di lui, rovinandolo, oppure no.