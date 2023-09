Cambio programmazione per Terra Amara nel weekend del 23 e 24 settembre 2023. L'appuntamento con la soap opera della fascia pomeridiana subirà delle modifiche e gli spettatori dovranno fare a meno della messa in onda dell'appuntamento domenicale.

Un cambio programmazione importante che porterà così a una riduzione della messa in onda della soap opera che, nel corso di queste settimane del mese di settembre, ha registrato ottimi ascolti nella fascia del weekend pomeridiano di Canale 5.

Mediaset cambia la programmazione di Terra amara

Nel dettaglio, il cambio di programmazione per Terra amara prevede che il 23 settembre sia trasmesso un nuovo appuntamento con la soap che andrà in onda come sempre dalle ore 14:15 alle 16:30 circa, dopodiché ci sarà spazio per la messa in onda di Verissimo che anche questa settimana ospiterà in studio l'attore di Yilmaz.

Tuttavia, per gli appassionati della soap, questo weekend di Terra amara sarà decisamente anomalo rispetto a quelli delle scorse settimane, dato che le nuove puntate andranno in onda solo al sabato pomeriggio e non ci sarà nessun raddoppio nella fascia della domenica pomeriggio.

La novità di questa settimana, infatti, riguarderà la sospensione di Terra amara nel daytime domenicale, dato che Mediaset si ritroverà costretta a sospendere gli episodi nel pomeriggio festivo.

Sospeso il triplo episodio di Terra amara nel daytime domenicale

Il motivo? Da domenica 24 settembre la fascia del primo pomeriggio tornerà nelle mani di Maria De Filippi, pronta a riaprire i battenti della scuola più famosa d'Italia, con la prima puntata di questa ventitreesima edizione di Amici.

Di conseguenza, la domenica pomeriggio di Canale 5 non sarà più libera per ospitare il triplo episodio di Terra amara e i fan dovranno fare a meno dell'appuntamento "sette giorni su sette", proposto da Mediaset nel corso di queste prime settimane del mese di settembre.

Non sono previsti neppure spazio in prime time per la soap: al momento, quindi, Terra amara proseguirà dal lunedì al sabato in prima visione.

La morte di Yilmaz al centro delle nuove puntate di Terra amara su Canale 5

Ma cosa succederà nel corso della puntata trasmessa questo sabato pomeriggio? Le anticipazioni della soap rivelano che ci sarà spazio per l'ultimo doloroso addio a Yilmaz.

L'uomo, infatti, si ritroverà a essere vittima di una gravissima crisi respiratoria che non gli darà scampo e ben presto lo porterà via per sempre dall'affetto dei suoi cari.

Un duro colpo per Zuleyha che, di punto in bianco, si ritroverà a perdere il grande amore della sua vita e a rinunciare così a quel progetto di vita che avevano fatto insieme.

Grande dolore anche per Fekeli che, dopo aver appreso del chiarimento tra Yilmaz e Demir avvenuto prima che suo figlio morisse, deciderà di perdonare anche lui Yaman e di mettere una pietra sopra alle incomprensioni del passato.