Continua su Rai 1 la programmazione de Il Paradiso delle Signore, trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:05 circa. Dalle anticipazioni degli episodi che andranno in onda dall'11 al 15 settembre emerge che Vittorio e Matilde, pur essendo rivali nel lavoro, continueranno a vedersi.

Adelaide sarà in ansia per l'arrivo di Odile, la figlia creduta morta per tutto questo tempo, ma presentata come la figlia di un'amica deceduta, mentre Maria racconterà a Irene e Clara di avere dei problemi con Vito.

Adelaide attende l'arrivo di Odile

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 11 settembre Conti riavvierà l'azienda ma dovrà fronteggiare la Galleria Milano Moda.

Quest'ultima ha attirato molti clienti. Vittorio si attiverà per escogitare un'idea che sia in grado di mettere fine al calo delle vendite. Intanto Maria rientrerà a Milano dopo essere stata in Australia, ed incontrerà Gianlorenzo Botteri, il nuovo stilista. Irene, invece, la nuova capocommessa, tenterà di trovare una nuova Venere.

Nell'episodio di martedì 12 settembre Roberto spronerà Conti ad affrontare ogni sfida che si parerà dinanzi a loro. Elvira non si troverà più a suo agio con Salvatore. Quest'ultimo ricorderà quando la ragazza provava forti sentimenti per lui e cercherà un riavvicinamento. Nel frattempo, Irene respingerà ogni ragazza che si presenterà in atelier come nuova Venere. Sia Elvira che Clara allora decideranno di darle una mano.

Adelaide invece attenderà l'arrivo di Odile, la quale verrà presentata come la figlia della sua amica deceduta a Ginevra.

Delia Bianchetti inizia il lavoro al Paradiso

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 13 settembre, la famiglia di Maria sarà prossima a giungere in città per stabilirsi nella vecchia abitazione degli Amato.

Intanto Elvira e Clara, con il supporto di Alfredo, troveranno una certa Delia Bianchetti, ritenuta ideale per il profilo di Venere. Matilde e Vittorio, pur essendo rivali, avranno modo di confrontarsi spesso in merito al lavoro. Barbieri non sarà per nulla turbato quando Flora parlerà di Ludovica. Gli unici pensieri del giovane sono rivolti alla contessa.

Nella puntata di giovedì 14 settembre Delia inizierà a lavorare in sartoria. Agata e Concetta, appena la vedranno, ne rimarranno impressionate. Ciro aiuterà in Caffetteria, visto che prossimamente ci sarà l'inaugurazione. Maria rivelerà ad Irene e Clara che ha delle difficoltà con Vito, mentre Adelaide sarà in ansia per Odile. La contessa, dopo una lunga riflessione, sceglierà di dire a Matilde della figlia che pensava fosse morta dopo il parto.

Arriva il giorno dell'inaugurazione del Gran Caffè Amato

Le anticipazioni di venerdì 15 settembre evidenziano che arriverà il giorno dell'inaugurazione del Gran Caffè Amato. Ciro sarà essenziale con il suo contributo. Intanto, due ragazzi disturberanno Maria per strada, fino a quando un misterioso giovane interverrà per aiutarla.

Elvira confesserà a Salvo di stare con un'altra persona, mentre Conti e Frigerio confideranno di trascorrere più tempo insieme. Infine Adelaide dovrà far fronte ad una spiacevole notizia comunicatale da Odile.