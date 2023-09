Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica "La Promessa", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 14:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 11 a venerdì 15 settembre, Jimena e Cruz continueranno a raccontare menzogne a Manuel. Jana però proverà a far tornare la memoria al marchesino cercando di far riparare il suo aeroplano. Si apprenderà inoltre che il Barone è stato ucciso da Pia, intenta a salvare Teresa da un tentativo di violenza sessuale.

Jimena continua ad ingannare Manuel

Nelle puntate de "La Promessa" in onda dall'11 al 15 settembre, Gregorio controllerà tutti i domestici al fine di scoprire chi sia entrato in possesso della spilla di Catalina. La Guardia Civile indagherà e arriverà ad una soluzione del caso.

Intanto Jana farà di tutto per poter accedere alla camera di Manuel. Il nuovo maggiordomo la fermerà in tempo e la inviterà a lasciare la tenuta. Jimena proseguirà così ad ingannare Manuel raccontandogli finti ricordi del suo passato.

Nel frattempo si terrà il funerale del Barone. Jana, Teresa, Pia e Maria dialogheranno in merito a quanto è successo la notte che le ha viste tutte complici del suo delitto ed è in questo frangente che i telespettatori verranno a sapere come sono andate le cose.

Dal racconto delle donne si apprenderà infatti che il Barone ha cercato di violentare Teresa: alla vista della scena è intervenuta Pia sferrando al capo del nobile un violento colpo con una statuetta. Venute a conoscenza della cosa, le ragazze hanno deciso di aiutare Pia scagliando in un burrone l'auto del Barone col suo corpo all'interno, il tutto per inscenare un incidente.

Lorenzo vuole la sua parte di eredità

Secondo le Anticipazioni Tv fino al 15 settembre, Pia rivelerà poi a Jana di avere tenuto il bambino. La cameriera le dirà di essere giunta alla tenuta per ritrovare suo fratello Curro e per scoprire chi ha ucciso sua madre. Intanto Lorenzo vorrà entrare in possesso della sua parte di eredità.

In tutto questo Catalina verrà a conoscenza che Padre Camilo non è veramente un sacerdote e si attiverà insieme a Simona per smascherarlo. Cruz invece lascerà a Gregorio ampia libertà su come dirigere la servitù e gli darà la possibilità di licenziare chi vuole. Il maggiordomo si impegnerà subito per trovare un pretesto affinché Jana possa essere mandata via.

Nel frattempo Jana darà il suo supporto a Curro, che soffrirà di un problema alla spalla. La ragazza si accorgerà dei numerosi lividi nella schiena, scaturiti sembrerebbe dalla gara di tennis con Lorenzo. In tutto questo Jimena spiegherà alla Esposito come sta confondendo Manuel con racconti inventati, mentre Candela farà in modo che la gravidanza di Pia resti segreta.

Mauro invece riceverà il compito di cancellare ogni cosa contenuta nel capannone. Jana però si renderà conto della cosa e riuscirà a salvaguardare gli oggetti del Lujan, sono le uniche prove del suo reale passato.

Salvador viene fatto prigioniero dai nemici

In base agli spoiler della prossima settimana, Lope dirà a Teresa che Salvador è finito prigioniero dei nemici, i due però non lo racconteranno a Maria. Intanto Jana apprenderà che Jimena e Cruz stanno raggirando Manuel sul suo passato. La ragazza allora vorrà far tornare in mente al Lujan la passione per il volo e si prodigherà per far riparare il suo aeroplano. Infine Cruz tratterà male Curro litigando allo stesso tempo con Lorenzo riguardo l'eredità del Barone.