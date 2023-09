La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 sulla rete ammiraglia Mediaset e sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Gli spoiler, per ciò che concerne gli episodi che saranno trasmessi giovedì 14 e venerdì 15 settembre, raccontano che Jana, durante le pulizie di rito, si renderà conto che Curro ha una spalla lussata, così lo aiuterà a ripristinare la sua articolazione e osservandogli la schiena noterà la presenza di diverse lesioni. Jimena rivelerà a Jana di alterare i ricordi di Manuel con delle false storie. Mauro avrà l'ordine di eliminare tutto ciò che si trova nell'hangar, mentre Lope dirà a Teresa che Salvador è stato catturato in battaglia.

Jana, in ultimo, cercherà di far ricordare a Manuel la sua passione per il volo, per questo proverà a riparare il suo aereo.

Jana trova Curro dolorante a causa di una spalla dislocata

Le anticipazioni de La Promessa, riguardanti le puntate del 14 e 15 settembre, svelano che Jana, durante la pulizia di rito nella sala fumo, troverà Curro in preda ai dolori per colpa di una spalla dislocata.

La domestica lo assisterà nel riassesto della sua articolazione e nel mentre si accorgerà che nella schiena del ragazzo sono presenti molteplici lesioni. Secondo le parole di Curro, tali lesioni sarebbero da attribuire alla partita di tennis tra lui e il padre Lorenzo.

Jimena confessa a Jana di alterare i ricordi di Manuel con delle storie false

Le trame dello sceneggiato, in merito agli episodi di giovedì 14 e venerdì 15 settembre, anticipano che Jimena dirà a Jana di instilalre nella mente di Manuel dei falsi ricordi, raccontandogli delle storie del tutto inventate.

Candela proseguirà nell'aiutare Pia a mantenere segreta la sua gravidanza.

A Mauro verrà chiesto di eliminare tutto ciò che si trova all'interno dell'hangar di Manuel, ma prima che l'uomo si sbarazzi di tutto Jana salverà i progetti del marchesino.

Lope, successivamente, dirà a Teresa che Salvador è stato catturato dai nemici in battaglia, ma insieme concorderanno che sarebbe meglio tenere all'oscuro Maria della notizia.

Jana apprenderà che Jimena, tra le tante menzogne che sta rifilando a Manuel, gli sta anche mentendo in merito alla loro relazione sentimentale. Exposito proverà ugualmente a far riemergere nel signorino la passione per gli aerei.

Dopo averne discusso con Catalina, Jana deciderà di provare a riparare l'aereo di Manuel [VIDEO].

Cruz proseguirà nei suoi tormenti indirizzati a Curro oltre a continuare a far la guerra a Lorenzo, reo di volersi appropriare dell'ingente eredità di Juan.