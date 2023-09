Le anticipazioni della soap opera La promessa nella settimana dal 25 al 29 settembre 2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Jana, la quale si ritroverà a prendersi cura di suo fratello dopo essere stato picchiato dal papà.

Manuel, invece, si dirà pronto per le fatidiche e attese nozze con Jimena, che considera la vera donna della sua vita.

Cambio programmazione per La Promessa: dal 25 settembre nuovo orario e durata ridotta

Nel dettaglio, l'appuntamento con La Promessa ritornerà in onda da lunedì 25 settembre nella fascia del pomeriggio, seppur in un orario diverso e con una durata nettamente inferiore rispetto a quella usuale.

Complice il ritorno del daytime pomeridiano di Amici 23 nella fascia oraria post Uomini e donne, Mediaset ridurrà notevolmente la messa in onda della soap opera spagnola.

I nuovi appuntamenti, infatti, sono in programma nello slot orario che va dalle ore 16:40 alle 17 circa: solo 20 minuti al giorno di soap che andranno ad assicurare un buon traino all'appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino che in queste settimane ha perso spettatori contro La vita in diretta di Alberto Matano.

Manuel vuole sposarsi: anticipazioni La Promessa 25-29 settembre 2023

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Cruz confesserà a Petra di aver ordinato di vendere la spilla appartenuta alla marchesa e si ritroverà ad avere una accesissima discussione con Catalina, proprio per questo motivo.

Tra Lope e Maria Fernandez, invece, dopo il bacio che c'è stato ci sarà un chiarimento e in questo modo si eviterà il grande imbarazzo che si è venuto a creare tra di loro.

Spazio anche alle vicende di Manuel che, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera previsti fino al 29 settembre 2023, deciderà di convolare a nozze al più presto con Jimena.

L'uomo, infatti, si dirà pronto a compiere il grande passo verso l'altare ignaro del fatto che la sua promessa sposa e anche sua mamma stanno manipolando i suoi ricordi.

Sì, perché Manuel non ricorda nulla del suo passato e non sa che la vera donna della sua vita era Jana, la quale continuerà a darsi da fare per cercare di fare in modo che l'uomo possa recuperare la memoria al più presto.

Curro percosso e picchiato dal papà: anticipazioni La Promessa 25-29 settembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso dei prossimi episodi de La Promessa in programma dal 25 settembre in poi, Jana si ritroverà anche a prendersi cura del fratello Curro.

Il ragazzo ha scelto di affrontare a muso duro suo padre e gli ha chiesto apertamente perché lo odi così tanto, al punto da trattarlo sempre male.

La reazione dell'uomo, però, non si è fatta attendere: Curro si ritroverà a essere brutalmente percosso da suo papà, il quale dimostrerà di non avere pietà nei suoi confronti.

Jana dopo aver scoperto come stanno le cose, correrà da Curro e proverà a medicare tutte le sue ferite.