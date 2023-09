Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 11 settembre, Zuleyha confesserà a Demir di vedere ancora segretamente Yilmaz e l'uomo avrà una reazione inaspettata che meraviglierà la signorina Altun.

Successivamente, la madre di Leyla e Adnan riferirà tutto ad Akkaya e insieme i due progetteranno la loro fuga da Cukurova. Intanto, Rasit nasconderà l'anello di fidanzamento per Fadik in un vaso di fiori. Infine, Sevda coglierà il bracciante "rubare" un gioiello alla nonnina Azize e lo licenzierà dalla tenuta.

Demir si mostra comprensivo nei confronti di Zuleyha

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Zuleyha dirà a suo marito di provare ancora un fortissimo sentimento nei confronti del suo ex fidanzato Yilmaz.

A questo punto, Demir sembrerà mostrarsi molto comprensivo nei confronti della signorina Altun lasciandola piacevolmente meravigliata. Tuttavia, l'entusiasmo della donna si spegnerà molto in fretta poiché quando racconterà della sua conversazione ad Akkaya, quest'ultimo le dirà di non fidarsi della buona fede del signor Yaman.

Rasit compra un anello per chiedere la mano di Fadik

Per questo motivo, Yilmaz convincerà Zuleyha a preparare la loro fuga da Cukurova con l'intento di iniziare una nuova vita insieme altrove, soprattutto ora che non bisognerà più preoccuparsi di Mujgan che è stata allontanata anche da Kerem Ali per aver mentito sul suo stato interessante.

Successivamente, Rasit comprerà un anello con i suoi risparmi per regalarlo a Fadik e lo nasconderà in un vaso di fiori per farle una sorpresa. Tuttavia, la nonnina Azize troverà il gioiello e lo indosserà credendo sia stato messo lì per lei da un segreto spasimante. Infine, il bracciante cercherà di riprendere l'anello ma verrà scoperto da Sevda che lo licenzierà dalla tenuta credendo lo stesse rubando.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata di Terra Amara in onda oggi domenica 10 settembre, Mujgan confessa di aver mentito sulla propria gravidanza per tenersi stretto Yilmaz. A questo punto, Akkaya decide di trascinarla a villa Yaman per farle confessare la verità davanti a Zuleyha che, intanto, crede che l'uomo l'abbia tradita.

Successivamente, la dottoressa Hekimoglu viene allontanata dalla tenuta insieme a Behice, le due sono costrette da Yilmaz a tornare ad Istanbul. Malgrado le suppliche di Mujgan di non portarle via suo figlio, suo marito decide di tenere il bimbo con sé. Sarà Fekeli a fermare le due donne chiedendo loro di restare.