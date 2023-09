Nelle nuove puntate de La Promessa, che andranno presto in onda su Canale 5, Pia sarà al centro dell'attenzione. In primis per la nascita del suo bambino, che avverrà in anticipo, successivamente per la sua improvvisa sparizione. Infatti il piccolo verrà rapito mentre sarà sotto la custodia di Candela e nessuno saprà dire dove sia finito, anche se tra il personale di servizio inizieranno a pensare che dietro il rapimento possa essersi la mano di Petra.

Tutti a La Promessa di prendono cura del bambino di Pia

Nelle prossime puntate de La Promessa il bambino di Pia verrà alla luce, ma non senza difficoltà.

Sarà un parto che lascerà sia madre e figlio in bilico tra la vita e la morte. Pia dovrà fare un enorme sforzo per mettere al bambino il figlio e per tale motivo sarà vittima di una forte emorragia. A ogni modo il piccolo nascerà in salute, ma non si potrà dire la stessa cosa della madre.

Sarà talmente debole che perderà anche i sensi e il personale di servizio de La Promessa farà di tutto per farla riprendere al più presto, predendosi cura anche del piccolo.

Il figlio di Pia sparisce nel nulla

Le domestiche decideranno di portare il bambino nella camera di Pia e di farlo riposare nella culla. A turno si prenderanno cura di lui e arriverà anche il momento di Candela. La donna, però, non riuscirà a rimanere sveglia.

Forse complice anche la stanchezza, si addormenterà e solo quando si risveglierà si renderà conto che il bambino non è più nella culla.

Disperata andrà subito in cucina per avvisare i colleghi e tutti si daranno da fare per cercarlo, ma nessuno riuscirà a trovarlo.

Tutti le strade portano verso Petra

Romulo andrà a parlare con la guardia civile della sparizione del piccolo, ma quando tornerà a La Promessa non avrà buone notizie.

A quanto pare non potranno fare nulla per provare a trovare il bambino di Pia. Romulo, però, cercherà di mantenere la calma, anche perché non sarà sua intenzione dire ai suoi signori, almeno per il momento, cosa sia successo.

Le voci tra il personale di servizio, però, inizieranno a girare e tutti inizieranno a sospettare che dietro il rapimento del figlio di Pia possa esserci la mano di Petra, sarà veramente così?

Pia chiede del figlio

In mezzo a tutto questo trambusto, però, ci sarà una buona notizia. Finalmente Pia si risveglierà e sembrerà riprendersi. Sarà però parecchio delusa, perché vorrebbe vedere per la prima volta il suo bambino, visto che appena dopo la nascita non ci è riuscita, anche perché è svenuta dalla stanchezza.

Chiederà alle sue amiche e colleghe se possono farle vedere il figlio, ma loro non sapranno cosa dirle. Le diranno che il piccolo è stato rapito o si inventeranno una bugia?