In Terra Amara Fekeli morirà e quello che verserà più lacrime sarà Fikret. Non riuscirà a credere che lo zio se ne sia andato per sempre e a volte si sentirà anche incompreso, al punto che una sera, in cerca di conforto, si recherà in cimitero per abbracciare la tomba dello zio.

Fikret donna il quadro di Hünkar a Züleyha

Fikret sarà sicuramente quello che soffrirà di più per la morte di Fekeli. Non riuscirà a darsi pace e dentro di sé coverà tanta rabbia per questa morte improvvisa. Si svolgeranno i funerali e la prima cosa che Fikret farà sarà andare a Villa Yaman con un pacco, che contiene "il ricordo più prezioso che ha dello zio": il ritratto di Hünkar.

Fikret vuole che a tenerlo sia Züleyha: è giusto che sia così. I due saranno molto emozionati, alla fine Fekeli e Hünkar avranno modo di stare insieme: la morte li ha separati, ma adesso li ha uniti. Fikret non riuscirà a smettere di piangere, il dolore è troppo forte.

Betül si avvicina pericolosamente a Fikret

Tutti si riuniranno a Villa Yaman per la veglia in onore di Fekeli. Fikret avrà lo sguardo perso nel vuoto e non riuscirà a non pensare a tutti i lutti che ha dovuto affrontare: prima Müjgan e ora lo zio. Lütfiye proverà a consolarlo, ma sarà difficile.

Calerà la notte e Fikret non farà altro che guardare l'anello che apparteneva a Fekeli. "Come riuscirò ad abituarmi al fatto che non ci sei", dirà Fikret, ma a un certo punto arriverà Betül pronta a consolarlo.

Lui le racconterà il suo passato difficile e del fatto che Fekeli fosse come un padre. Betül appoggerà la testa sulla spalla di Fikret, che la ragazza provi qualcosa di più profondo?

Lütfiye capisce che Fikret prova qualcosa per Züleyha

Improvvisamente inizierà a piovere e Fikret inviterà Betül a entrare in casa per non bagnarsi, mentre lui fuggirà via, dove starà andando?

In realtà Mehmet giungerà a Villa Yaman e quando inizierà a piovere starà in casa con Züleyha. Fikret li seguirà a ruota, non si fida per niente di Mehmet e lo dirà alla zia Lütfiye.

La donna ha capito perfettamente che Fikret prova qualcosa per Züleyha e proverà ad allontanarlo, e gli dirà chiaramente una cosa: la casa è di Züleyha e lei può far entrare chi vuole e quando vuole, e lui non può dire nulla.

Fikret cerca conforto nella tomba dello zio

Fikret sarà molto risentito e si sentirà incompreso. Andrà fuori in giardino a piangere sotto la pioggia, ma forse c'è un posto che potrebbe accoglierlo con più affetto. Qualche istante dopo si recherà in cimitero e si rannicchierà accanto alla tomba dello zio Fekeli.

L'abbraccerà, come se gli stesse dando il conforto di cui ha bisogno. Sarà un momento abbastanza triste, ma Fikret ritroverà una sorte di serenità e trascorrerà quella notte accanto allo zio.