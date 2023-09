Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e donne del 13 settembre, Aurora Tropea ha replicato tramite Instagram a Gianni Sperti che in studio l'aveva accusata di aver postato una foto senza veli sui social.

Peccato che lo scatto incriminato non abbia nulla di volgare o scandaloso, come hanno fatto presente diversi utenti. Forte anche di questo, ecco che la dama ha spedito una frecciatina a Gianni: "Mi devo vergognare di cosa?".

Uomini e donne, Gianni contro Aurora: 'Comprati un po' di dignità'

Il pubblico che segue Uomini e donne sa già che tra Gianni Sperti e Aurora Tropea non scorre buon sangue.

Ecco perché non ha sorpreso vedere l'ennesimo scontro tra i due nel corso della puntata andata in onda il 13 settembre.

In studio, Gianni ha attaccato la dama per via di una foto pubblicata da Aurora sui social poco tempo fa in cui la si vede senza veli e con un solo braccio a coprire il nudo: "Perché non ti preoccupi di comprarti un po' di dignità?".

Aurora replica a Gianni Sperti: 'Mi devo vergognare di cosa?'

L'opinionista in studio aveva specificato di non voler criticare lo scatto in sé, visto che anche lui ha spesso pubblicato in passato foto senza veli. Quello che ha fatto inalberare Gianni é il fatto che Aurora punti sempre il dito contro le altre dame del parterre dicendo che sono finte, quando la prima ad essere falsa, secondo lui, sarebbe proprio lei.

Per fortuna Maria De Filippi è riuscita a interrompere questo scontro prima che la situazione degenerasse.

A distanza di poche ore dalla messa in onda della puntata, Aurora ha voluto replicare via Instagram alle parole di Gianni: "Ma l'emancipazioni dove sta? Mi devo vergognare alla mia età di cosa? Si deve vergognare chi fa violenza sulle donne, sugli animali, sui bambini e sugli anziani, chi ruba".

Uomini e donne, prossime puntate: Gianni minaccia di denunciare Aurora

Come già accennato, Gianni e Aurora proprio non riescono a nascondere l'antipatia reciproca. Basta un niente per accendere la miccia tra loro. Scorrendo le anticipazioni su ciò che andrà in onda nelle prossime puntate di Uomini e donne, si sa che le liti tra i due proseguiranno.

A breve su Canale 5 il pubblico assisterà all'ennesimo scontro che si preannuncia ancor più acceso dei precedenti. Pare infatti che Gianni perderà la pazienza, arrivando a minacciare di denunciare Aurora. Non é chiaro il motivo per cui si arriverà a questo punto. Non resta che rimanere sintonizzati su Canale 5 per scoprirlo.