Nella soap opera spagnola La Promessa in onda nel pomeriggio di Canale 5 non mancano intrighi. Nei prossimi episodi, Padre Camilo (Chico Garcia) avrà le ore contate quando Catalina (Carmen Asecas), scoprirà che è un impostore. Il finto sacerdote la pagherà a caro prezzo, dopo aver rapito Alonso (Manuel Regueiro) e il sergente Conrado Funes (Rafa de Vera). Tutti i residenti del lussuoso palazzo scopriranno che non è affatto un prete, quando l'uomo finirà in prigione.

Trame spagnole, La Promessa: Camilo minaccia di uccidere Alonso e Funes

Dagli spoiler sulle nuove puntate in programma su Canale 5, si evince che verrà finalmente alla luce il vero volto di padre Camilo.

Tutto comincerà quando Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero) faranno delle indagini sul sacerdote, e scopriranno che in realtà nessuno sta aspettando il suo arrivo nella chiesa di cui ha parlato prima di trovare ospitalità al palazzo. Le due cuoche per smascherare il parroco si serviranno della complicità di Catalina, la quale metterà subito in guardia Alonso: quest’ultimo invece si rivolgerà al sergente Conrado Funes.

Ben presto il sergente e il marchese sottoporranno Camilo a un interrogatorio per scoprire chi è veramente. Messo alle strette il sacerdote minaccerà di uccidere Alonso e Funes, dopodiché li legherà a una sedia e li imbavaglierà. Il prete non riuscirà a far perdere le sue tracce a causa dell’intervento di Catalina, la quale libererà Alonso e il sergente Funes.

Camilo assicurato alla giustizia, Romulo mette in salvo Lope

Camilo quando si renderà conto di non avere alcuna via d’uscita, minaccerà di ferire alla testa Lope (Enrique Fortun) terrorizzando l’intero personale della servitù. A far desistere dal suo terribile intento il sacerdote ci penserà il maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent), mettendo in salvo Lope.

A questo punto Camilo verrà arrestato dal sergente Funes, il quale dopo qualche giorno svelerà la vera identità del detenuto ad Alonso e Cruz (Eva Martin): in particolare i due marchesi oltre ad apprendere che il parroco si chiama Román Tejedor, scopriranno che in passato è finito diverse volte in carcere per aver commesso dei crimini.

Nel contempo il falso sacerdote rivelerà di aver spiato i marchesi di Lujan su ordine del duca Josè Luis de Los Infantes (Andres Blanco) per accertarsi che il matrimonio tra Jimena (Paula Losada) e Manuel (Arturo Sancho) sarà celebrato. Nonostante ciò Cruz e Alonso non interromperanno i preparativi delle nozze del figlio, poiché il loro unico obiettivo sarà quello di risolvere i loro seri problemi economici.