La soap opera turca Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) continua ad inondare di sorprese le proprie puntate lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Le anticipazioni sugli episodi che occuperanno Canale 5 nelle prossime settimane svelano che Sevda Caglayan (Nazan Kesal) sarà presa nuovamente di mira dopo essere finita ingiustamente in carcere per l’omicidio della rivale in amore Hunkar Yaman (Vahide Perçin).

Ad intervenire in difesa della donna ci penserà il figliastro Demir Yaman (Murat Unalmis) nell’istante in cui un negoziante sosterrà in sua presenza che lui e la sua matrigna avrebbero una relazione extraconiugale.

La gravissima accusa contro la cantante farà perdere le staffe anche alla protagonista Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Spoiler turchi, Terra amara: Demir viene provocato da un vetraio

Nelle prossime puntate della fortunata telenovela in programmazione sul piccolo schermo, al centro delle scene ci sarà Demir: l'uomo ha interrotto la tresca clandestina con la nuova dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral) per rimanere al fianco della moglie Zuleyha ma continua ad ignorare di aver tradito Altun con l’alleata segreta del suo fratellastro Fikret Fekeli (Furkan Palali).

Durante una cena d'affari, Demir avrà inoltre un duro scontro con un vetrario di Cukurova che in preda all'alcool gli riferirà, provocandolo, di aver fatto trasferire la sua matrigna Sevda nella sua tenuta poichè in realtà è la sua amante.

Yaman su tutte le furie, Zuleyha viene denunciata

Parecchio infuriato Demir prenderà a pugni il malcapitato e una volta rientrato presso la villa racconterà l’accaduto a Zuleyha chiedendole di non riferire nulla a Sevda. Altun non rimarrà comunque impassibile davanti all'accaduto, attenderà così qualche giorno e dopo si esibirà in una personale vendetta andando a distruggere i vetri del negozio del commerciante che ha provocato Demir.

La donna lo avviserà di non offendere più i suoi familiari e alla scena assisteranno anche Şermin (Sibel Tascioglu) e Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar).

Demir rimarrà senza parole per il coraggio dimostrato dalla moglie Zuleyha, ma ben presto la stessa pagherà le conseguenze delle proprie azioni dato che il vetraio la denuncerà alla polizia.

Per concludere Altun verrà sottoposta ad un interrogatorio in commissariato, la polizia vuole infatti darle la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti.