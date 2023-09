La decima edizione di Temptation Island si è conclusa più di un mese fa, ma alcuni protagonisti sono ancora al centro del Gossip per i rapporti che hanno instaurato oppure per l'astio che è nato tra loro all'interno dei villaggi. Perla Vatiero e Greta Rossetti, ad esempio, non fanno altro che punzecchiarsi sui social network: lo scorso 31 agosto, le due hanno dato vita ad un botta e risposta al veleno su Tik Tok, con tanto di frecciatine sulla storia tra la tentatrice e Mirko Brunetti.

Aggiornamenti sui protagonisti di Temptation Island

Sono trascorsi pochi giorni da quando Perla di Temptation ha punzecchiato Mirko sulla serenità che ha dimostrato di fronte allo strano legame tra Greta ed Eugenio, un ex fidanzato con il quale ha condiviso momenti di complicità a cena e non solo.

Brunetti ha precisato di sapere tutto del rapporto tra la compagna e Colombo e di essere molto tranquillo, ma Vatiero ha usato i social network per sottolineare che con lei non si è mai comportato in modo così "aperto": "Prima non l'avrebbe mai fatta una cosa del genere, evidentemente le persone cambiano".

Accantonata questa questione, tra la concorrente e la single del reality-show è nato un vivace botta e risposta che ha spinto i fan a schierarsi dalla parte di una o dell'altra: in tutto ciò, il romano preferisce rimanere neutrale.

Le stoccate tra le ragazze di Temptation Island

"Quando tutti mi ripetete che la loro relazione è finita ma a me non me frega un c...", ha scritto Perla sotto ad un video che è apparso sul suo profilo Tik Tok lo scorso 31 agosto.

Il riferimento è chiaramente a Mirko e Greta e alle voci di crisi che sono circolate in questi giorni: i due non si vedono da un po' e i curiosi hanno cominciato a pensare che potrebbe esserci "maretta".

La single di Temptation Island, però, è stata aggiornata da alcuni fan sulla frecciatina che le ha lanciato Vatiero e, dopo essersi fatta una risata virtuale, ha pubblicato su Instagram una foto con il fidanzato accompagnandola con la scritta "Mi manchi tanto".

La giovane, dunque, ha smentito a suo modo che la sua relazione con Brunetti ha subito una battuta d'arresto, dopodiché ha voluto replicare alle stoccate di Perla con due filmati piuttosto pungenti.

Il confronto delle coppie di Temptation Island a Uomini e donne

Nel primo video con il quale ha risposto a Perla, Greta ha scritto: "Quando non ha altri contenuti da portare se non quelli in cui parla solo di te.

Ha riaperto il circo".

Non contenta di aver replicato in modo deciso alle recenti frecciatine della ex di Mirko, la single di Temptation Island ha voluto rincarare la dose con un secondo Tik Tok.

"Quando vogliono far finta di essere superiori, ma non fanno altro che parlare di te", è la didascalia che Rossetti ha scelto per l'altro filmato contro Vatiero.

Insomma, le due ragazze non se le mandano a dire e in tutto questo Brunetti rimane in silenzio e non smentisce neppure le voci che sono circolate sulla sua nuova storia d'amore.

Dopo un inizio idilliaco, Greta e Mirko si sono un po' allontanati e sui social network c'è chi ipotizza o una crisi in corso o una relazione che non è mai esistita. Anche Deianira Marzano ha sposato quest'ultima teoria raccontando che i due si sarebbero avvicinati solo per visibilità e per assicurarsi l'attenzione dei media anche dopo la fine del programma al quale hanno partecipato.

Il prossimo 11 settembre, infatti, la coppia sarà ospite della prima puntata di Uomini e donne: i piccioncini si sono confrontati con Perla e Igor a circa due mesi dalla fine delle riprese in Sardegna, ma non sono riusciti a trovare un punto d'incontro o una pace temporanea.