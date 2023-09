Nelle puntate de La promessa che andranno in onda prossimamente su Canale 5, dopo tanto tempo Jana ritroverà Ramona, una vecchia amica della madre Dolores. La troverà in una capanna e con condizioni di salute precarie. Riuscirà a salvarla e Ramona si ricorderà di quella piccola bimba che tanti anni prima ha salvato proprio da La Promessa, la sua Mariana.

La rimprovererà per essere tornata nella "fossa dei leoni" e la inviterà a lasciare insieme a lei il palazzo. Jana però avrà un obiettivo ben saldo in testa: scoprire chi ha ucciso la madre. Ramona, però, conosce nel dettaglio il brusco passato che ha passato la sua famiglia, per questo minaccerà Jana: se non lascerà La Promessa, non vorrà rivederla mai più.

Ramona chiede a Jana di poter rivedere Marcos

Ramona non sarà disposta a dare a Jana delle risposte sulla morte di Dolores, ma lei vorrà sapere chi ha ucciso sua madre. Intanto Ramona avrà una domanda da farle: che fine ha fatto Marcos? Era talmente piccolo quando l'hanno portato via, che adesso forse nemmeno lo riconoscerebbe.

Jana però glielo farà incontrare e quando Ramona lo vedrà non riuscirà a trattenere le lacrime. Jana le racconterà che il suo ritorno a La Promessa in fondo non è stato così malaccio: "Se non fossi tornata non avrei avuto modo di ritrovare mio fratello. Almeno così ci siamo riabbracciati".

Ramona non vuole approfondire in merito al passato di Jana

Jana approfitterà del bel momento per spingere Ramona a dirle la verità su Dolores: "Ho bisogno di sapere chi era mia madre, e soprattutto perché l'hanno uccisa e chi l'ha uccisa".

Ramona, però, non cambierà idea: "Meglio non approfondire le cose che riguardano il passato, soprattutto quando è molto doloroso come il tuo".

Ramona inviterà sia Jana che Curro/Marcos a vivere la propria vita lontano da La Promessa, ma nessuno dei due sarà disposto a farlo. Curro le dirà che ormai La Promessa è come se fosse casa sua.

È cresciuto come figlio di Eugenia e non può voltare le spalle alla sua famiglia. Mentre Jana non sarà disposta ad andarsene perché il fratello vive al palazzo e lui è l'ultimo stralcio di famiglia che le rimane.

La confessione di Ramona

Ramona, però, farà una confessione. Quando è morta Dolores è stata proprio lei a decidere di cambiare il nome alla figlia, da Mariana a Jana, ma perché l'ha fatto?

"Ti ho voluta proteggere dai pericoli dei Lujan", le dirà Ramona, ma di che pericoli parlerà?

Ramona si troverà in un bivio: non saprà se lasciare La Promessa con un alone di mistero sul passato di Jana o se dirle una volta e per tutte tutto quello che sa sulla morte di Dolores. Dovrà optare per una strada, ma la scelta non sarà per niente facile.